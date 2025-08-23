L’informe de l’ONU despulla Israel
“Després de 22 mesos de conflicte incessant, més de mig milió de persones a la Franja de Gaza s’enfronten a condicions catastròfiques caracteritzades per la gana, la indigència i la mort”. És el que diu l’informe de l’ONU per declarar oficialment la situació de fam en aquest territori. Cada vegada sembla més evident que l’operació militar israeliana té com a objectiu final no la derrota de Hamas, sinó forçar la població palestina a deixar aquest territori per poder fer realitat les imatges generades per intel·ligència artificial pel seu Govern i també per Donald Trump, que converteixen Gaza en un resort turístic de luxe. El cap de l’Oficina de Nacions Unides per a Afers Humanitaris, Volker Türk, va responsabilitzar directament Israel de la fam i va apuntar que hi ha sòlids indicis que ha comès un crim de guerra. Entre altres aspectes, va destacar que el seu exèrcit ha restringit “de manera il·legal l’entrada i la distribució d’ajuda humanitària i altres béns de primera necessitat per a la supervivència de la població civil de la Franja de Gaza”, que ha destruït la “infraestructura civil imprescindible” per evitar “les morts per inanició i malnutrició vistes fins ara”, ha arrasat “gairebé tota la zona agrícola” de l’enclavament, ha prohibit activitats pesqueres que podrien alimentar els centenars de milers de persones als campaments de desplaçats de la costa central del país, i ha desplaçat “per la força la població”. Que Hamas sigui un grup terrorista i provoqués l’inici del conflicte matant un miler de persones que assistien a un concert i segrestant-ne diversos centenars no justifica de cap manera que Israel assoli d’aquesta manera la Franja de Gaza. I que en el seu dia els nazis portessin a la pràctica un genocidi dels jueus tampoc li pot atorgar cap patent de cors. Precisament, el Govern hebreu està fent una cosa similar al que van viure els membres de la seua comunitat en el règim de Hitler abans que aquest optés per la denominada solució final, que és propiciar que la gana i les malalties s’acarnissin amb la població civil indefensa. L’Holocaust continua sent utilitzat com a argument per Israel i els seus defensors per replicar aquells qui critiquen aquest país, que acostumen a ser titllats d’antisionistes. No obstant, l’extrema crueltat amb què està actuant amb desenes de milers de persones indefenses, entre les quals molts nens, no admet cap excusa. Tal com assenyala l’ONU, és intolerable. El problema és que el seu informe no tindrà conseqüències a part d’empitjorar la imatge pública de Tel-Aviv, perquè no té capacitat per intervenir i Benjamin Netanyahu compta amb la impunitat que li proporciona el suport dels EUA. Primo Levi, un jueu que va narrar el seu pas pels camps nazis a la gran obra Si això és un home, segur que se n’avergonyiria.