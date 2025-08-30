Menys cotxes, sí, però més transport públic
La remodelació de la rambla Ferran estrenada dijous amplia la vorera i redueix de tres a dos carrils de circulació a la calçada cap al pont Vell, que ha quedat anivellada amb el passeig central. La retallada d’espai per als vehicles privats és més gran perquè un dels dos carrils disponibles és d’ús exclusiu d’autobusos i taxis, igual com es va fer a Prat de la Riba en sentit cap a Príncep de Viana. La supressió d’algun carril o de la zona d’aparcaments també s’ha aplicat en diversos carrers els últims anys i anirà a més perquè l’objectiu a nivell global de la Unió Europea és reduir la contaminació que genera el trànsit. Per això també s’han començat a implementar les Zones de Baixes Emissions (ZBE) en ciutats de més de 50.000 habitants, com Lleida. No hi ha dubte que disminuir les emissions de CO2 ha de ser un objectiu prioritari per a Europa i a nivell mundial, malgrat que els EUA i altres països estiguin governats per negacionistes del canvi climàtic. Tanmateix, aquestes actuacions han d’anar acompanyades d’una substancial millora del transport públic. Cal tenir en compte que les ZBE estan pensades per evitar el pas dels automòbils més contaminants, que són les més antigues i que majoritàriament són propietat de persones amb menor poder adquisitiu.
Precisament, Lleida ciutat té l’oportunitat d’introduir canvis en el servei dels autobusos urbans perquè està a punt de finalitzar la concessió i haurà d’optar o bé per un nou concurs o per municipalitzar-lo. Si es vol que les persones que venen d’altres municipis deixin el cotxe als afores, hi ha d’haver, a part de pàrquings dissuasius, autobusos que connectin aquests punts amb el centre urbà amb una freqüència de pas adequada i a preus raonables. A més, cal reforçar la xarxa d’autobusos interurbans, que ha registrat queixes en diversos municipis, i potenciar el servei de Rodalies de les línies ferroviàries de Cervera i la Pobla i introduir-lo d’una vegada a la de la costa.
Menor oferta d’alta velocitat
Renfe substituirà els trens Avlo per AVE convencionals en la línia Barcelona-Lleida-Madrid el 8 de setembre. El primer era el comboi low cost que la companyia va estrenar fa quatre anys per competir amb les empreses privades que operen en aquest corredor. Té 144 places més que els AVE i menys serveis, la qual cosa permetia ajustar preus. Al marge de quin sigui el motiu del canvi (alguns mitjans apunten a deficiències en l’estructura dels Talgo i la companyia ho nega i diu que és per política comercial), Lleida perdrà places d’alta velocitat i el seu preu mitjà pujarà, ja que els combois d’Iryo i Ouigo continuen passant de llarg.