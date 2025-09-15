El canvi climàtic ja passa una gran factura
“El cost macroeconòmic per a Europa de les onades de calor, sequeres i les inundacions d’aquest estiu s’estima en 43.000 milions d’euros i en 126.000 milions a mitjà termini (el 2029).” Aquest és l’inici de la síntesi de l’estudi fet per una investigadora de la universitat alemanya de Mannheim i dos tècnics del Banc Central Europeu que, com informem en la nostra edició d’avui, també inclou una estimació sobre les pèrdues pels efectes del canvi climàtic en el Valor Afegit Brut (diferència entre producció i consums intermedis) a Lleida, que és de 207 milions en aquest exercici, mentre que fa una previsió de 1.231 milions per a d’aquí a quatre anys. A nivell de Catalunya, les xifres són de 1.000 i 6.000 milions d’euros, respectivament. La conclusió és òbvia: la factura actual de l’escalfament global és molt gran i assolirà nivells astronòmics ben aviat. Cal destacar aquestes dades perquè un dels grans obstacles que dificulten una aliança internacional per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle és que per a això caldria introduir canvis substancials en l’activitat econòmica. Tanmateix, estudis com aquest constaten que si es continua sense fer res, el que passarà d’aquí a no gaire temps és que caldrà modificar-la per la força, perquè el progressiu increment de les pèrdues l’acabarà convertint en inviable. Totes les transformacions econòmiques comporten costos socials, i aquests seran enormes si, en lloc de ser planificades, venen imposades per les condicions mediambientals. Paradoxalment, els negacionistes del canvi climàtic no només no donen el braç a tòrcer davant les evidències, sinó que fins i tot lideren els governs de diversos països, començant pel dels EUA amb Donald Trump. El poder de la propaganda és molt gran, encara més quan les xarxes socials l’amplifiquen, però són els científics els qui tenen la raó. Resulta lamentable que quatre segles després que Galileo Galilei fos condemnat per defensar el que la ciència demostrava, que la Terra és la que gira al voltant del Sol i no al revés, hi hagi tantes persones que prefereixen creure en venedors de fum.
Èxit d’una fira diferent
El saló MangaCon, dedicat a l’univers del manga i l’anime, ha superat en la seua primera edició celebrada aquest cap de setmana a Fira de Lleida totes les expectatives davant la gran resposta del públic, inesperada fins i tot per part dels organitzadors. És una mostra que de vegades no s’ha de tenir por d’apostar per noves vies, en el món firal o en altres àmbits, malgrat que a priori pugui semblar que no s’adapten al que s’espera a Lleida.