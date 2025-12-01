Alerta amb el psicòleg virtual
El 45 per cent dels joves espanyols, o el que és el mateix, pràcticament un de cada dos, utilitza la intel·ligència artificial (IA) com a psicòleg de forma habitual. Això significa que, quan tenen algun tipus de problema social, de valoració o de comportament, pregunten a un xatbot com el famós ChatGPT què els passa i què han de fer per resoldre-ho. Aquesta manera d’actuar pot semblar un divertiment però comporta riscos més que considerables. En el congrés celebrat la setmana passada a Lleida sobre els reptes de la intel·ligència artificial, organitzat per la delegació territorial del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, els experts participants van coincidir a assenyalar que “no es pot deixar en mans d’una màquina una cosa tan important com és la salut mental”. Un d’ells, Jordi Ascensi, membre del Bureau del Comitè d’Intel·ligència Artificial del Consell d’Europa, va ser molt clar a l’explicar els riscos que comporta aquest nou sistema d’interacció que s’ha instal·lat amb una rapidesa inusitada en les nostres vides i no només en la dels joves.
En aquest sentit, val a recordar que precisament ahir es complien els tres anys de la implantació del ChatGPT. “És molt preocupant”, va remarcar, ja que “la IA et donarà sempre la raó i et dirà que entén com et sents malgrat que no pot perquè no és una persona, només utilitza estadístiques i probabilitats amb un llenguatge equívoc i enganyós”. Davant d’aquesta situació i la vertiginosa velocitat amb què s’està implementant, és de gran urgència, com va dir el mateix especialista, avançar en la legislació i regulació d’aquest tipus d’aplicacions, ja sigui a nivell estatal o europeu, per evitar que supleixin els professionals. A més cal tenir en compte que es nodreixen amb les informacions que els usuaris van aportant, amb la qual cosa cada vegada saben més d’aquells qui se’n serveixen i, per tant, és més fàcil que els sedueixin amb una falsa sensació de seguretat.
El romànic, d’aniversari
La Vall de Boí i les seues nou esglésies romàniques estan de celebració ja que ahir es complien 25 anys del reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco. L’efemèride ha servit per fer balanç d’aquest quart de segle i el que queda clar és que la declaració ha comportat l’arribada d’un gran nombre de visitants (més de 3,2 milions) amb l’impacte econòmic que això comporta, la restauració d’alguns dels temples (fins i tot amb la implantació de noves tecnologies) i la desestacionalització del turisme. Per tot això és d’obligació felicitar tots els qui ho han fet possible.