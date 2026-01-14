Rodalies necessita més inversió per millorar
El Govern central i la Generalitat van escenificar dilluns la constitució de la nova empresa mixta de Rodalies, encara que no entrarà en funcionament fins d’aquí a un any. Està participada en un 50,1% per Renfe i en un 49,9% pel Govern, i a Lleida serà responsable de la gestió de les línies regionals per la costa, perquè la de la Pobla ja depèn d’FGC, que també assumirà la de Manresa aquest estiu. Com van assenyalar el ministre de Transport, la consellera de Territori i el president Illa, la creació d’aquest organisme és una bona notícia, perquè atorga poder de decisió real a Catalunya. Ara bé, això servirà de poc si el que ha de gestionar és la misèria actual a nivell d’equipaments. Els trens de Rodalies de Barcelona i els de Lleida a la capital catalana registren incidències contínues a causa de deficiències en el material rodant (que és de Renfe) i en la infraestructura de la via (que depèn de l’ens Adif). Per posar-hi remei calen grans inversions amb celeritat. Altrament, tot continuarà més o menys igual que ara. D’altra banda, Renfe també ha de millorar d’una vegada el servei dels Avant, que registren retards cada dos per tres i els usuaris dels quals reclamen més freqüències i abonaments més assequibles, entre altres demandes. Si el futur passa per la descarbonització, el transport ferroviari ha de tenir prioritat en els pressupostos públics.
El departament d’Educació va proposar ahir que el pròxim curs escolar i els dos següents comencin el 8 de setembre en educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau bàsic, mentre que en la de grau mitjà i superior començarà el dia 14. Com els últims anys, quan l’activitat lectiva es va posar en marxa abans de la Diada, la majoria de centres i els sindicats han estat molt crítics amb aquest calendari, argumentant que hi ha molt poc temps per preparar l’inici de les classes, perquè una part significativa de la plantilla docent és nova i no s’incorpora fins a l’1 de setembre. Ja portem molts anys amb el debat sobre quan ha d’arrancar el curs, per la qual cosa totes les parts –Govern, centres, sindicats i famílies– han de fer un esforç per consensuar-ho.
Acordar el calendari escolar
Si l’administració i els membres de la comunitat educativa no són capaços de posar-se d’acord en això, serà molt complicat que puguin remar tots junts per millorar el nivell amb què els alumnes acaben l’ensenyament obligatori, una cosa que Catalunya necessita imperiosament d’acord amb el resultat de les proves de competències bàsiques i de les que tenen caràcter internacional, principalment l’informe PISA.