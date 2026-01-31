Patologies que repunten per la desinformació
L’home és l’únic animal que entrepussa dos vegades amb la mateixa pedra, diu el proverbi. No només dos, sinó moltes més, cal afegir. En ocasions, torna a caure perquè opta per ignorar el que ha estat provat durant dècades per l’evidència científica i que ha beneficiat tota la humanitat. Un exemple palmari és el de les vacunes. El xarampió era una malaltia erradicada a Catalunya i l’Estat, i aquesta setmana l’Organització Mundial de la Salut ha retirat a Espanya l’estatus de país lliure d’aquesta patologia davant de l’augment dels casos registrats els últims anys. A les comarques de Lleida, el 2025 n’hi va haver set, quan el 2024 no se’n va detectar cap, mentre que en el conjunt de Catalunya se’n van comptabilitzar 75, més del doble dels 34 de l’exercici anterior. I què és el que recomana l’OMS? Incrementar la vacunació, perquè gràcies a ella s’havia aconseguit erradicar malalties com aquesta, la pneumocòccica, la poliomelitis, la rubèola o l’hepatitis B, entre d’altres. També va ser clau per reduir dràsticament la mortalitat de la covid. Tots recordem el nombre de morts que hi va haver durant els primers mesos de la pandèmia i com aquesta va començar a perdre virulència quan va guanyar terreny la immunització. Però, després de l’eufòria inicial, l’obligació d’haver de rebre noves dosis al cap d’uns mesos perquè la protecció contra el virus fos efectiva va provocar una certa saturació que va servir de caldo de cultiu perquè el col·lectiu antivacunes, que amb prou feines tenia repercussió, aconseguís que el seu missatge comencés a calar entre una part de la ciutadania, minoritària, això sí, però suficient perquè el seu rebuig a immunitzar-se pugui generar una bretxa que provoqui un repunt de determinades patologies, com succeeix amb el xarampió.
Cal recuperar la confiança en la ciència, perquè està més que demostrat que no hi ha un altre camí per millorar la salut. A hores d’ara, resulta sorprenent que personatges com Josep Pàmies puguin tenir predicament entre la ciutadania quan afirmen que prendre diòxid de clor i clorit de sodi, molt similars al lleixiu, pot curar l’autisme. Les associacions que representen les persones que tenen aquest trastorn i els col·legis de metges han denunciat en múltiples ocasions que això és un risc per a la salut pública i que, a més, atempta contra els drets dels autistes i dels seus familiars, i la Generalitat també li ha imposat diverses multes pel mateix motiu. Tanmateix, els actes que organitzen l’entitat que dirigeix, Dolça Revolució, o altres de similars (el 28 de febrer Pàmies participa en un a Ciudad Real que vincula l’autisme amb les vacunes) solen reunir centenars d’assistents. És una altra mostra dels perniciosos efectes que té la desinformació que circula per les xarxes, encoratjada per governs ultres com el dels EUA, on un antivacunes està al capdavant de Sanitat.