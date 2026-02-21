Diners, poder, sexe i impunitat
Els diners i el sexe són sens dubte dos dels principals elements que mouen el món. Per ells, moltes persones són capaces de gairebé tot. I si es té el primer, hi ha més possibilitats de fer realitat els desitjos sobre el segon, per depravats que siguin, i encara més si als diners se’ls uneix el poder, que proporciona impunitat. Això ve a tomb després que la detenció de l’expríncep Andreu d’Anglaterra hagi tornat a treure a la llum pública la sordidesa del cas Epstein, milionari i pederasta nord-americà que va abusar sexualment de desenes d’adolescents. No ho feia sol, sinó en companyia d’altres milionaris, membres de cases reials, líders polítics o intel·lectuals, d’acord amb el contingut dels documents que s’han fet públics en les darreres setmanes. A part d’Andreu, en la relació figuren noms com Elon Musk, Donald Trump, Mette-Marit de Noruega, Bill Clinton o fins i tot Bill Gates en persona. El seu grau d’implicació en els abusos no està clar, perquè no s’ha desclassificat tota la documentació. Malgrat que molts coneixien el que passava, els abusos a menors es van prolongar durant anys. Quan Epstein va ser finalment processat el 2013, se’n va lliurar amb una pena mínima de presó, i quan va tornar a ser arrestat el 2019, va aparèixer mort a presó, oficialment per suïcidi, una versió que molts qüestionen. Tot apunta que el cas d’Andreu només és la punta de l’iceberg del que la impunitat que dona el poder ha tapat fins ara.
Felicitats, Animac!
“La feina ben feta no té fronteres, la feina mal feta no té futur.” Aquest era un eslògan d’una campanya publicitària que va llançar la Generalitat als anys vuitanta que és d’aplicació en molts àmbits, inclòs el de la cultura. Cal concloure que els responsables d’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, han fet bé el seu treball, la qual cosa permet que el certamen estigui celebrant la trentena edició. Per aquesta raó, en la inauguració oficial va tenir un protagonisme especial Antoni Llevot, que va ser qui en va promoure la creació quan era regidor de Cultura de l’ajuntament de Lleida, juntament amb Jordi Alfonso i Joan Pena, que el van acompanyar en aquesta tasca després d’haver estat prèviament alumnes seus a l’Escola de Belles Arts. De la dimensió adquirida per Animac dona fe que en aquest mateix acte van participar referents internacionals del cine d’animació. Més enllà del programa de films que es projecten, el festival ha apostat per ser una plataforma per a noves propostes i també per atansar l’animació als escolars, la qual cosa igualment és d’aplaudir. Per tot això, ens afegim a les felicitacions per l’aniversari.