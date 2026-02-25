Menys lloguers i més cars
La dificultat de l’accés a l’habitatge és un dels principals problemes de moltes famílies i, especialment, joves. L’esclat de la bombolla immobiliària el 2008 va fer que l’opció del lloguer passés a ser la principal, quan fins llavors era molt secundària. Les estadístiques de la Generalitat ho testifiquen. El 2006 i el 2007, quan els pisos nous es venien com xurros amb hipoteques finançades al 100%, el nombre de contractes d’arrendament firmats a tota la província de Lleida va ser de 1.329 i 1.605, respectivament. Arran de la crisi, el seu volum va anar creixent ràpidament fins a assolir un màxim de 7.259 el 2021. Aquest increment va ser possible perquè molts propietaris que tenien pisos buits van veure l’oportunitat de rendibilitzar-los posant-los de lloguer, ja que, com que la demanda era alta, els preus havien pujat notablement respecte a anys anteriors. Tanmateix, des d’aleshores la tendència ha estat divergent. El nombre d’arrendaments ha anat a la baixa, ja que el 2024 n’hi va haver 6.514 i tot apunta que encara caurà més el 2025, perquè la suma dels formalitzats fins al setembre, que és l’última dada disponible, és de 4.555. Tenint en compte que en cada un dels trimestres se n’han firmat entre 1.430 i 1.580, tot fa preveure que l’exercici acabarà amb al voltant de 6.000.
En canvi, la demanda es manté constant i fins i tot continua anant a l’alça. Això explica per què els preus van assolir rècords històrics a Lleida ciutat, Cervera, Tremp i el Pont de Suert el tercer trimestre del 2025, i que en alguns més l’import mitjà dels firmats durant tot l’exercici també sigui rècord, malgrat que formen part de la relació de municipis tensionats que estan subjectes a límits màxims. Segons els agents immobiliaris, aquesta circumstància es deu al fet que les limitacions introduïdes al mercat han fet que nombrosos propietaris hagin retirat vivendes del mercat. Al marge de si això és o no així, queda clara la dificultat de casar l’oferta i la demanda al mercat immobiliari. La millor alternativa, sens dubte, és augmentar la disponibilitat de pisos de lloguer social o de protecció oficial amb noves promocions, que és la gran aposta de l’actual govern de la Generalitat. El problema és el temps que es necessita per desenvolupar-les.
La lentitud judicial
L’Audiència Provincial ha fixat per al proper mes de setembre el judici per a la primera peça derivada del cas Boreas, en què està imputat un excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida. La vista començarà gairebé 8 anys després de l’escorcoll policial de la diputació de Lleida. Alguna cosa falla quan cal esperar tant.