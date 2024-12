Dinars i sopars d’empresa, tradició o vici?

Creat: Actualitzat:

El veritable esperit d’aquestes celebracions, el que persegueixen les parts, empresa i empleats, és que tots es coneguin cara a cara en un ambient informal fora de l’àmbit laboral, per tal que aquest coneixement interpersonal serveixi per enfortir llaços que facilitin la col·laboració i el compromís entre persones que, malgrat que treballen a la mateixa organització i es relacionen laboralment, de vegades a penes es coneixen gaire o fins i tot gens. Són dinars que unes vegades organitzen les mateixes empreses i d’altres els empleats ja sigui directament a través d’algú que lidera l’esdeveniment o de les mateixes associacions a què aquests estan adscrits, com succeeix amb algunes entitats bancàries. Buscant compartir l’esperit nadalenc i la tradició cultural. Les previsions de reserves que tenien els restaurants i les empreses de càtering per a aquest mes de desembre en algunes de les grans capitals eren un 5% superiors a les de l’any 2023, mantenint-se doncs la bona salut de les esmentades commemoracions que cada vegada s’estenen més als fulls del calendari, començant el mes de novembre i estenent-se al llarg de tot el desembre. Una altra de les novetats a significar segons alguns restauradors és que el nombre de comensals per taula és cada vegada menor, passant de taules de més de quaranta persones a taules de deu. Unes celebracions que cada vegada incorporen més ingredients i no només gastronòmics, entre els quals la subhasta d’objectes de l’empresa, els sortejos de regals i un llarg catàleg de components destinats a l’entreteniment i a l’increment de la motivació. Són molts els professionals de la psicologia clínica que ens adverteixen amb més insistència sobre com l’abús de l’alcohol pot transformar el nostre comportament habitual i provocar que la nostra conducta sigui incontrolada i fins vergonyosa. Hi ha uns treballadors que presten els seus serveis a l’empresa, que interaccionen dia a dia amb els de plantilla i que sovint viuen a la frontera dels oblidats. Són persones que treballen diàriament a les instal·lacions de la companyia i tanmateix aquell dia corren el risc que ningú els recordi. Tots sabem que és l’empresa que els té en plantilla qui ha de reconèixer la seua tasca i integrar-los als seus propis actes. Però donar-los algun senyal d’afecte en aquestes celebracions mai estarà de més. Des de Montañés i Solé desitgem a tothom tant el millor final per a aquest any que s’acaba com el mateix desig per al 2025 que està a punt d’arribar.