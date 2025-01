2025. Pilars de l’ocupació

Creat: Actualitzat:

Perspectives de creació d’ocupació.A l’hora de construir un edifici, els seus pilars són els elements fonamentals que hauran de suportar les forces que s’hi generaran. A l’hora d’ampliar l’edifici de l’ocupació de cara al 2025 serà fonamental que els seus pilars bàsics comptin amb la fortalesa necessària que permeti allotjar tants llocs de treball com sigui possible i assegurar-nos que aquests tinguin la qualitat requerida. Les xifres que els diferents mitjans especialitzats com Expansión i Randstad avancen per al 2025 són les que es crearan entre 300.000 i 400.000 nous llocs de treball, una mica lluny de les del 2024, en el qual es van depassar els 500.000.El pilar de l’empresa.Entre els pilars fonamentals que han de permetre ampliar amb èxit l’edifici de l’ocupació hi ha el de l’empresa, l’organització en la qual coincideixen el capital i el treball i que té com a objectiu aportar valor a les dos parts i a la societat en la qual està immersa. El creixement de l’ocupació a les empreses independentment del sector a què pertanyin vindran de la mà de la intel·ligència artificial, el turisme, la logística o la salut, entre altres. A l’empresa li correspondrà ser un referent intern, és a dir, construir un entorn laboral en què les persones que hi treballin es desenvolupin i se sentin estimulades. Fent compatibles els interessos de l’empresa amb els dels empleats. En cas contrari, l’organització no aconseguirà atreure el personal qualificat necessari al mercat laboral actual.El pilar dels empleats.Els qui vulguin formar part d’aquest pilar hauran d’estar molt atents al mercat laboral, ja que, malgrat que la nostra economia continua creant ocupació, aquesta no aconsegueix reduir el nombre de persones demandants, fet que portarà que el grau de competència per aconseguit un lloc de treball continuarà sent alt i molts aspirants corren el risc de quedar-ne fora, ja sigui per obsolescència del seu CV o per la seua dificultat per competir amb la resta d’aspirants. Així doncs, qui vulgui tenir opcions d’incorporar-se al mercat laboral el 2025, haurà de tenir més en compte que mai: l’aposta per la formació contínua, seguir els portals d’ocupació i els webs especialitzats en la gestió dels llocs de treball, sense oblidar aprendre les tècniques que permetin millorar les seues competències en la comunicació de tal manera que puguin assistir amb èxit a una entrevista de treball.El pilar de l’Administració Pública.Sense considerar el paper de l’Administració en l’aplicació i control de les normatives que actuen com a facilitadors o inhibidors de l’ocupació, aquesta és alhora l’empresa més gran del país i per tant ningú que busqui feina no ha de ser aliè al fet que l’esmentada empresa, de la qual tots som accionistes crearà (Diario Expansión) fins a l’any 2035 prop d’un milió de llocs de treball i això només per substituir la seua plantilla que, d’altra banda, es troba molt més envellida que la del sector privat.