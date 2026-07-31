Eclipsi, coneixement científic i futur
Delegada territorial del Govern a Lleida
L’eclipsi solar total del proper 12 d’agost esdevindrà un fenomen astronòmic excepcional que no es veia a casa nostra des del 1905. La part sud de la vegueria de Lleida serà una de les zones privilegiades de Catalunya per a la seva observació. Més enllà d’un magnífic espectacle astronòmic i de l’atracció d’astroturisme que comporta, l’eclipsi representa una gran oportunitat científica, educativa i social que paga la pena aprofitar per apropar la ciència a la ciutadania.
Els grans episodis astronòmics tenen la virtut de convertir conceptes que poden semblar complexos en experiències compartides pels ciutadans i ciutadanes que ens recorden que tots junts habitem al mateix planeta, que formem part d’una mateixa població global i que els grans desafiaments del nostre temps, des del canvi climàtic fins a la protecció del medi ambient o l’avenç del coneixement, només es poden afrontar des de la cooperació i la responsabilitat de tothom.
En aquest sentit, és molt important compartir amb els infants i els joves l’expectació i la curiositat que generen fenòmens astronòmics com l’eclipsi de l’agost. La curiositat té la capacitat d’incentivar noves vocacions científiques, que tant necessitem. Els avenços científics neixen del desig d’entendre el món, de plantejar-se dubtes, de fer-se preguntes i d’analitzar les possibles respostes amb capacitat d’anàlisi, contrast empíric i coneixement sòlid, i no pas de la desinformació i de les pseudociències.
És per aquest motiu que, en el marc del pla interdepartamental “Catalunya mira al cel”, endegat pel Govern per promoure la participació ciutadana i la divulgació científica arreu del territori amb motiu de l’eclipsi, hem impulsat, durant el curs escolar ja finalitzat, entre altres accions, un ventall d’activitats pedagògiques per a l’alumnat dels centres educatius de Catalunya i també hem posat en marxa la iniciativa “Eclipsi per a tothom: Lleure” per a infants i joves, que pretén apropar la divulgació científica al lleure educatiu a través de tallers pedagògics, activitats pràctiques i observació segura de l’eclipsi als casals d’estiu i colònies. Convé treballar valors com la consciència global, la sostenibilitat i el pensament crític, concebent la ciència com una eina per interpretar el món i prendre decisions responsables. I també convé donar visibilitat a l’ocultada contribució de les dones a la ciència per tal de promoure la igualtat d’oportunitats i esperonar les noies joves a prendre’n el relleu. Aquí ve molt a tomb posar en valor l’excel·lent tasca que du a terme, des d’Àger, el Parc Astronòmic del Montsec, un referent internacional en la divulgació de l’astronomia i el cel fosc i el foment de l’interès pel coneixement científic. Aquesta temporada 2026, està oferint un ampli ventall d’activitats per explicar les particularitats d’un eclipsi solar i ajudar a planificar l’observació amb seguretat del que gaudirem a l’agost. El mateix dia del fenomen, col·laborarà amb l’observatori de l’Ebre en la producció i emissió d’un streaming conjunt de l’eclipsi que reforçarà la difusió del coneixement científic al seu voltant. Quan, el 12 d’agost, el cel s’enfosqueixi durant uns instants, viurem un fet espectacular, sí, però el més rellevant serà allò que en pugui quedar després: una pregunta nova en la ment d’un infant, una vocació que tot just comença, una mirada més curiosa cap al món i, tant de bo, un major convenciment que invertir en ciència és invertir en coneixement, en progrés i en un futur millor.