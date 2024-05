Creat: Actualitzat:

És interessant observar la influència de l’adulteri sobre la literatura internacional. Em limitaré a recordar dues novel·les clàssiques: Madame Bovary, de Gustave Flaubert, amb una Emma Bovary que busca escapar-se de la vida avorrida del seu matrimoni i desemboca en la ruïna i la mort, i Anna Karènina, de Lev Tolstoi, o la tragèdia d’una dona adúltera, atrapada entre les seues passions i la rigidesa de la Rússia del segle XIX.

Ashley Madison és un lloc web de cites destinat específicament a persones casades que busquen relacions extramatrimonials. El seu lema, “La vida és curta. Tingues una aventura”, és força explícit. Catalunya –amb Manresa i Barcelona encapçalant el rànquing de ciutats més “infidels”– ha estat tradicionalment la comunitat més activa en aquest lloc web.

El juliol del 2015 uns hackers van accedir als seus servidors i van robar informació sensible de 40 milions d’usuaris, incloent-hi noms, números de targeta, correus electrònics, fotografies i preferències sexuals. Els hackers van acabar fent pública aquesta informació, això va tenir conseqüències devastadores per a molts dels usuaris que van veure divulgada la seua intimitat, i va provocar una allau de divorcis, crisis de reputació (entre els usuaris hi havia figures públiques i telepredicadors fonamentalistes, entre d’altres) i suïcidis.

Gairebé totes les lliçons que podem aprendre de la crisi d’Ashley Madison són aplicables a qualsevol plataforma que gestioni dades personals. Res no és de franc a les xarxes socials. La clau del negoci són les dades que facilitem, els nostres plans per al cap de setmana i el rastre que hi anem deixant. De fet, no volia escriure sobre sexe, infidelitats ni moralitat, sinó sobre els riscos que afrontem en la nostra vida digital. Primera lliçó: hauríem de centrar-nos més en el present, les persones, els indrets.. en lloc de córrer a ensenyar-ho als altres. Segona lliçó: fins i tot quan es fan dolenteries, cal obrar amb una mica d’intel·ligència. Sabeu quines eren les dues contrasenyes més utilitzades pels usuaris i usuàries d’Ashley Madison? 123456 i 12345. Ho va dir molt clarament Martin Luther King: “Al món no hi ha res més perillós que la ignorància sincera i l’estupidesa a consciència.”