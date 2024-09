Creat: Actualitzat:

La “finestra d’Overton” és un concepte proposat per l’analista polític Joseph Overton per descriure quines idees es consideren acceptables dins d’un marc social en un moment donat. Segons Overton, aquestes idees es mouen dins d’una “finestra” que es pot desplaçar amb l’evolució de la societat i del discurs públic.Encara que en l’actualitat ens pugui semblar inimaginable, el debat sobre les relacions sexuals entre menors i adults, especialment durant els anys 70 a França, va ser plantejat per grups minoritaris però influents, que defensaven una flexibilització de les normes vigents. Intel·lectuals com Michel Foucault o Jean-Paul Sartre van signar cartes reclamant la revisió de les lleis sobre el consentiment sexual i la despenalització de les relacions sexuals entre adults i menors de 15 anys. Vanessa Springora és una editora i escriptora francesa que l’any 2020 va publicar El consentiment, un llibre on explica com essent una nena de 14 anys va mantenir relacions sexuals amb l’escriptor Gabriel Matzneff, que en tenia 49, i es va convertir en la seua musa, sense que ni la seua mare ni l’entorn de l’escriptor hi posessin cap inconvenient. De fet, Matzneff gaudia i va continuar gaudint a França d’un ampli suport cultural, polític i periodístic. Springora dedica les últimes pàgines del llibre als consentidors –els amics de la mare i de Matzneff, els periodistes, el circ literari i els polítics que el van protegir–, malgrat que no havia deixat mai de publicar llibres i dietaris (Els menors de setze anys, per exemple) on explicava les seues aventures amb adolescents.Springora va més enllà de la descripció de la seua història d’abusos i fa una reflexió interessant: “És important sentir-se estimat quan ets adolescent. Una cosa, però, és la mirada i una altra són els actes. Els adults han de saber controlar els seus impulsos. També la demostració d’aquest desig.” Springora no nega l’existència de pulsions que formen part de la condició humana, però adverteix que la manera com aquestes pulsions es converteixen en accions pot tenir conseqüències devastadores sobre una persona vulnerable, i ens convida a una discussió àmplia sobre la necessitat de crear un entorn segur per als adolescents, on puguin sentir-se estimats sense por d’abusos ni manipulacions.