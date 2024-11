Al cabo de mis sufrienzas

Creat: Actualitzat:

La Cort Penal Internacional ha dictat ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu, el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant, i Mohammed Deif, cap de l’ala militar de Hamàs, acusats de crims de guerra. Netanyahu ha reaccionat acusant d’antisemitisme el tribunal i comparant-se amb el capità Alfred Dreyfus, un oficial francès jueu, condemnat per traïció en un clima d’exaltat antisemitisme que va desembocar en el major conflicte social i polític de la Tercera República. “La decisió antisemita de la Cort Penal és comparable a un judici Dreyfus actual que acabarà de la mateixa manera”. Netanyahu ha tingut l’audàcia de comparar-se amb un innocent que va ser deportat el 1895 a l’Illa del Diable, una colònia penal de la Guaiana Francesa, on va passar gairebé cinc anys, fins que va ser indultat el 1899 i rehabilitat oficialment l’any 1906. La comparació que el primer ministre s’ha tret de la butxaca només pot ser entesa com un intent d’aconseguir complicitats i desviar l’atenció de les acusacions a què s’enfronta, però és totalment arbitrària. Mentre que Dreyfus era un capità sense influència política, un líder com Netanyahu gaudeix d’un poder i una influència significatius, i no hauria de manipular ni trivialitzar l’antisemitisme i la injustícia que es van abatre sobre el militar francès. En el seu moment, l’afer va provocar una allau de publicacions a la premsa jueva internacional, des de Turquia fins als Estats Units, i va servir per mobilitzar la comunitat jueva i per accentuar el debat sobre el futur del poble jueu i la necessitat d’una solució política. L’any 1901, Dreyfus va publicar Cinq années de ma vie, 1894-1899, un testimoni de la seua determinació i una denúncia del sistema judicial i militar francès. Del llibre en va aparèixer una versió sefardita, publicada a Constantinoble i impresa en caràcters hebraics. Gràcies a la professora Eva Belén Rodríguez, l’any 2007 se’n va publicar una versió transcrita en caràcters llatins. Acabo cedint la paraula a Dreyfus, en una carta a la seua dona: “Yoi aribo en_fin al cabo de mis sufrienzas, al cabo de mi martirio. Yo retornaré a ti major de lo que era. Quero dar a ti, a mis criatures, a nuestras queridas familias todo lo_que queda de vida.”