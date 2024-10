Creat: Actualitzat:

Al llarg de la vida apilem experiències que es transmuten en coneixement de manera similar a com acumulem els béns materials. El motiu d’adquirir pot ser casual, per gust, per necessitat o com a inversió. El mateix mecanisme mental que ens fa decidir estudiar a la universitat o aprendre un ofici amb l’objectiu de bastir-nos un bon futur fa que ens proposem comprar un negoci, un bon abric de llana o uns bons remunerats. Igualment, estan força relacionats els impulsos que empenyen cap a l’acumulació de dades inútils emeses pels programes de teleporqueria amb l’afany per comprar trastos de la pitjor qualitat i nul rendiment que acabaran més aviat que tard abandonats al racó de la culpa. I això els experts en màrqueting ho saben i ho aprofiten. I per això, també, Lamborghini no fa anuncis: perquè el seu client potencial no perd el temps.El mateix paral·lelisme trobem quan hem de rebre una formació obligatòria per al nostre treball o bé hem de comprar-nos un cotxe que ens faciliti la mobilitat. Són adquisicions necessàries i segurament útils, però no sempre de la nostra preferència. I això també passa quan optem per anar a veure una obra de teatre, fem un viatge de plaer o quan llegim un llibre sobre un tema que ens apassiona. Aquí la utilitat entesa de manera estricta s’esfuma i apareix el plaer de triar el que ens satisfà, el que fa que la nostra vida sigui millor.Sigui com sigui, acumular experiències i objectes no ho és tot. Ni tan sols és millor. De fet, de vegades, el que necessitem és començar de nou o fins i tot de zero, si cal. I, per això, primer cal buidar, desprendre’ns de tot allò que és un llast, i no només de les coses materials, sinó també de les rutines, o de les certeses que, de cop, ja no ens ho semblen tant. Cal desaprendre, oblidar, perdonar-nos i perdonar els altres. Sovint, perquè arribin coses bones, hem de deixar endarrere la culpa, les idees obsoletes i el pes del passat. No és fàcil, però és necessari desbloquejar allò que ens atura perquè tot torni a fluir. De la mateixa manera que aboquem a la pica l’aigua que s’ha fet vella al got durant la nit, amb idèntica intenció que el netegem bé abans de tornar-lo a omplir amb aigua fresca, hem de desfer-nos de les coses inútils i de les dades absurdes que entelen un demà brillant.