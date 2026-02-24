Fer un món millor
Soc periodista per fer el món millor. Encara que només sigui una miqueta. La frase que navega entre la fatxenderia i el romanticisme, em sembla al mateix temps una aspiració raonable. Un objectiu noble que pot guiar qualsevol professional honest, m’atreviria a dir. Segurament ho és també per a l’Eloi, que a l’institut li van dir que no s’hi escarrassés, que ho deixés estar, que no servia per estudiar, el noi amb dislèxia i TDAH, és igual el diagnòstic exacte, tanmateix, n’hi ha que encara es pensen que són invents, que ens ha explicat la seva història als informatius de TV3. Ara està a punt d’acabar la carrera de Farmàcia amb una munió de Matrícules d’Honor i fa pràctiques a l’hospital de la Vall d’Hebron amb tractaments experimentals per a pacients amb càncer. Explica que el seu pare, malalt oncològic, va estar-hi hospitalitzat i va dir a les infermeres “aviat el meu fill serà aquí”. No ho ha pogut veure però el seu fill hi ha arribat. I m’imagino tots els “no pots” i “no podràs” que ha rebut pel camí, tots els “no puc” i “no podré” que el seu cap ha especulat, la desesperació fins i tot en algun moment, però també l’esforç descomunal, segurament no ens el podem imaginar, i una manera de pensar diferent i única. L’Eloi explica que, com que li deien que amb les seves dificultats no podria, li van vetar fer el batxillerat científic. Per això el primer dia a la facultat de Farmàcia, després de passar per dos graus d’FP, va tornar a pensar que no podria. Va voler abandonar, però una professora li va dir que s’ho repensés, que ho intentés, que l’ajudaria, que farien repàs de física i de química. I així, per aquest reportatge, sabem que aquesta docent ha aconseguit l’objectiu de fer el món una miqueta millor, evidentment per a l’Eloi però no coneixem per a quanta gent més perquè no sabem on arribarà amb les seves investigacions. El periodista que ha pensat que la història de l’Eloi era noticiable també ho ha aconseguit, perquè els adolescents amb dificultats d’aprenentatge que vegin el vídeo descobriran un referent, perquè algun professor d’institut canviarà la mirada sobre aquell alumne que és un desastre, perquè potser aturarà un altre company i l’ajudarà a aprofitar millor el talent dels seus estudiants, perquè si hi ha una feina que pot fer un món millor és la de docent.