El Lleida torna al bon camí amb tres gols en 14 minuts

Creat: Actualitzat:

Després d’una anguniosa arrancada del 2024 encadenant tres derrotes i un empat –bé, de fet, la primera de les tres es va produir en el comiat del 2023–, el Lleida va tornar ahir a la normalitat, si s’entén per això, a recuperar la ratxa de victòries i també trencar la sequera golejadora. Tres gols en catorze minuts, els que van del 32 al 46, van permetre als de Viadero sumar tres punts clau davant de l’Alzira i, a més, es col·loquen colíders, després de la victòria de l’Europa en el derbi barceloní contra el Sant Andreu, que moralment pesa, aprofitant les entrepussades de l’Hèrcules, que aquest sí que està en crisi, i la derrota del Sant Andreu. Per cert, en el partit va debutar sota els pals dels escapulats Pau Torres, ex de l’Esportiu entre altres equips, arribat com a cedit per l’Atlètic Lleida. El cas és que, així les coses, el Lleida té ara a tres punts els alacantins i el Badalona Futur i, a set, els del Narcís Sala, que tanca la llista d’equips en play-off d’ascens.En una tarda absolutament primaveral, impensable després de veure les boires matinals, amb bona entrada però menor que en els últims partits, el Lleida va millorar les seues prestacions i, a més, un Viadero més ofensiu de l’habitual va permetre veure com titulars d’inici a la dupla Chuli-Bakero que, a més, va anotar el 2-0. Posats a veure, també vam veure, ja a la segona meitat, Juan Camilo Becerra, que va mostrar maneres i, sobretot, gana de gol. Curiós el cas dels 9 en aquest mercat d’hivern. Després de lamentar que Chuli estava massa sol a dalt, des de la direcció esportiva s’ha aplicat allò de “no volíeu caldo, doncs preneu-ne tres tasses”, amb l’arribada del fill de José Mari Bakero, l’ariet colombià i l’italià Leonardo Rossi, fruit del planter del Nàpols. Ara sí que hi ha “overbooking” a la zona de definició. I això, sense comptar Joao Vigàrio.