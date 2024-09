A les mans d’Iñaki

Creat: Actualitzat:

Vuit punts de dotze possibles, ja col·locats en posicions de play-off i a només dos punts del liderat, ens permet no només somiar, en una campanya en què més que cap altra necessita aquest Lleida CF ascendir, sinó pensar que millor no han pogut començar les coses. Sí, només són quatre jornades i pot passar de tot, però aquí està l’equip de Marc Garcia, que en aquesta arrencada de campionat demostra, o almenys a mi, que és fidel seguidor de l’escola futbolística basca, de la qual aquí al Camp d’Esports va impartir doctrina l’inoblidable Mané: d’entrada, abans de jugar ja tenim un punt i de rucs és no aguantar-lo fins al final. Al Narcís Sala, que va ser menys ferotge del que es pensava, i davant del líder de la categoria (nou de nou), els blaus van sumar una nova victòria, 0-2, amb gols d’Adrià Gené i Guillem Naranjo. Els quadribarrats van dominar més i millor, però el Lleida, a la contra, va sentenciar amb un gol en cada període, i al final, que és l’important, els tres punts van viatjar fins a la riba del Segre. Tanmateix, cal destacar un aspecte que no ha de passar desapercebut. En el que va de campionat aquest Lleida s’ha posat en mans d’Iñaki Álvarez, indiscutible propietari de la porteria blava. Dels quatre partits disputats, en tres ha mantingut a zero el caseller. Sens dubte, és la clau.