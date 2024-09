El Lleida hi torna davant del màxim favorit a l’ascens

Creat: Actualitzat:

El Lleida va escollir el pitjor moment i el pitjor lloc per encaixar la primera derrota en aquesta anodina Lliga de Segona RFEF. En la seua tornada al Camp d’Esports amb públic que, tot sigui dit i atenent les circumstàncies del calendari, no va estar gens malament, va acabar encaixant la primera derrota. Dolorosa, cert, però tampoc decisiva de cara al futur. Obro parèntesi: l’Atlètic Lleida també va perdre el seu primer partit aquest dissabte, davant del Sabadell B. El tanco.El cas és que els de Marc Garcia no van jugar bé i van demostrar la seua irregularitat manifesta des de l’inici del campionat. No han jugat cap partit dolent, és veritat, però tampoc cap d’excepcional. Sens dubte és el destí d’aquesta ruïnosa i poc atractiva categoria. Posant-nos bíblics, al final només els més forts prevalen. I el cas és que el Lleida està, ara mateix, a tres punts de l’ascens directe (que queda en mans del Sabadell, nou líder) i a tan sols dos del play-off que, ves per on, el marca el Sant Andreu, el primer classificat fa tan sols dos setmanes. O sigui que igualtat total. El pitjor és que, si mirem la taula del revés, l’equip blau està a tan sols dos punts del play-out i del descens directe que ocupa l’Olot que, ves per on, és el pròxim rival dels lleidatans. O sigui que, encara que això no ha fet més que començar –ben aviat ja no podrem dir el mateix a tall de justificació i/o consol–, cal fer un pas endavant i tornar, sense necessitat de donar-li a la calculadora, i col·locar-se a la zona alta de la classificació. No sigui que es torni a les mateixes de la temporada anterior. Per cert, no sé si se’n van adonar. El Sabadell, astut ell, va escollir jugar la primera meitat defensant la porteria del Gol Nord, per trencar la tradició que el Lleida sempre fa els gols a la porteria on estan els aficionats més radicals.