Creat: Actualitzat:

Ahir va ser un gran dia perquè va arribar la primera victòria a l’ACB. Hi havíem estat molt a prop en els dos primers partits, però veníem d’un correctiu important en l’última jornada i hi havia una pressió afegida. Tothom parlava que el del Manresa era el partit a guanyar, ja que era de la nostra Lliga, però l’equip manresà havia començat molt bé. Però seguim amb la tradició i el Barris Nord continua sent un fortí. Amb el Barça, un clar aspirant al títol, gairebé ho aconseguim, però el segon equip al visitar el coliseu lleidatà ha caigut.Són els primers partits i la Lliga sembla que serà molt igualada. No sabem quins equips dels quals lluiten per la salvació podran donar la campanada amb els equips de dalt, però no hem d’esperar aquestes casuístiques, ni tampoc crec que hi hagi tant marge com es tenia a la LEB Or. Per molt que Gerard Encuentra hagi aconseguit cada any fer un gran equip amb una plantilla pràcticament nova, aquesta vegada és molt més complicat, ja que no hi ha tant marge d’error com en les temporades passades.No entenc que la majoria d’equips que pugen canviïn gairebé tots els jugadors. D’una banda crec que, fet el bloc, cal donar l’oportunitat de continuar al màxim nombre de jugadors possible, i només fer fitxatges estratègics que es necessitaran per l’exigència de la nova categoria. De tota manera, com sempre, confiem en la màgia i el do que té Gerard Encuentra per fer equips competitius, traient en tot moment el millor de cada jugador tant de forma individual com col·lectiva. Ahir ja es van començar a veure els primers resultats. Ha que continuar treballant, que la Lliga serà dura i complicada.