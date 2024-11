Urgeixen reforços

Creat: Actualitzat:

Amb el partit d’ahir a la pista del Reial Madrid hem consumit ja, pràcticament, un quart de la fase regular de la Lliga ACB. Ha acabat la jornada 8 de les 34 de la primera fase. Per tant, ja és un bon moment per fer un primer balanç de com s’està fent servir l’equip que dirigeix Gerard Encuentra en l’inici de la competició.Sincerament crec que les coses estan sortint raonablement bé, m’atreviria a dir que millor del que prevèiem després de les primeres jornades, en les quals l’equip va acumular tres derrotes seguides. El balanç actual de 3-5 cal valorar-lo tenint en compte que l’equip ha jugat contra quatre dels millors equips, no ja de la lliga espanyola sinó d’Europa. Ha perdut contra el Barcelona al Barris Nord i a les pistes de l’Unicaja, el Baskonia i el Reial Madrid, sent el de Màlaga, i la primera part d’ahir, els únics moments en què l’equip no va estar a l’altura. A Saragossa va caure a la pròrroga, a Vitòria es va perdre per un punt i davant del Barça i el Madrid es va estar a punt de donar la gran sorpresa, després d’unes sensacionals segones parts. Per contra, s’han guanyat els tres partits “de la nostra lliga” davant Manresa, Breogán i Andorra.I tot això amb unes limitacions enormes, ja que continua faltant un base després de la marxa de Dee Bost, i l’anhelat pivot que pugui imposar respecte a la zona. El base sembla que és a punt d’arribar. En la posició de pivot ja en va arribar un però està lesionat, i no se sap per quant de temps.Per cert, dels vuit partits disputats, l’Hiopos ha perdut el rebot en sis. En aquest apartat només es va guanyar contra Manresa (36-35) i Breogán (34-35). I és que en el bàsquet actual el que domina el rebot té molts números de guanyar.