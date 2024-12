El Lleida es continua embussant al Camp d’Esports

Creat: Actualitzat:

Un Lleida garrepa i amarrategui va deixar volar dos nous punts del Camp d’Esports davant d’un voluntariós Torrent. Quart empat consecutiu dels de Marc Garcia, que van deixar passar una nova ocasió d’assaltar el liderat, que continua ostentant el Sabadell que, ves per on!, té idèntica estadística que els lleidatans: quatre igualades, una rere l’altra. Per cert, per donar més morbositat a la cosa, dimecres vinent 18 de desembre, es veuran les cares els dos equips en eliminatòria, a partit únic, de la Copa Catalunya.Al que anem. El Lleida, com comença a ser ja preocupantment habitual, va jugar una primera meitat més que acceptable, aconseguint, a més, posar-se davant en el marcador. Però a la segona meitat va tornar a mostrar la seua cara més dèbil, em resisteixo a dir-li pragmàtica, deixant que el Torrent prengués el comandament del partit fins a aconseguir equilibrar el marcador. I sort té l’equip del seu impecable full de serveis com a visitant, on encara no coneix la derrota amb tres triomfs i quatre empats. Si no fos per això, l’equip estaria molt més avall en la classificació. El cas és que el Lleida suma quatre punts dels últims dotze possibles però segueix en zona de play-off, a l’espera del partit de diumenge vinent al Dani Jarque (17.00 hores), on tornarà a jugar-se-la, i sense Diego Iglesias, expulsat ahir, per seguir en posicions d’honor en el que serà l’últim desplaçament d’aquest 2024. Els de Marc Garcia tancaran l’any a casa contra l’Andratx, el dia 22. I precisament davant de la seua afició és on el Lleida no mostra la regularitat que hauria de tenir. Al Camp d’Esports només ha pogut sumar 12 dels 24 punts que ha disputat. Just la meitat, amb tres victòries, tres empats i dos derrotes. Són estadístiques que sens dubte s’haurien de millorar, però ja.