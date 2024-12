La força del Barris Nord

Creat: Actualitzat:

La derrota d’ahir a la pista del Joventut de Badalona, molt enganyosa per l’unflat resultat final, no pot entelar un primer terç de temporada realment esperançador de l’Hiopos Lleida, fins al punt de convertir-se en la revelació de la Lliga ACB. Ocupar la desena posició, abans de disputar-se la present jornada, és una situació que no podia esperar ni el més optimista dels aficionats. Al darrere queden equips com Baskonia, Andorra o Múrcia, que a priori haurien d’estar molt per sobre dels de Gerard Encuentra per pressupost i plantilla.I en aquest bon inici hi ha uns clars protagonistes, el Barris Nord i l’afició. Encuentra s’ha referit en les últimes rodes de premsa postpartit al Nucli Bordeus, el grup d’animació més entusiasta del pavelló, com els autèntics culpables (en positiu) de les remuntades que ha fet l’equip a la seua pròpia pista. Val a recordar que de les cinc victòries que fins ara ha aconseguit l’Hiopos Lleida, quatre han estat davant de la seua afició. Manresa, Andorra, Bilbao i Granada, per aquest ordre, han caigut al Barris Nord. I en alguns partits, realment memorables, amb unes enormes remuntades.Però arribats a aquest punt cal incidir, una vegada més, que a l’equip li falta un pivot que pugui intimidar els rivals. Sense anar més lluny, ahir el Joventut de Badalona tenia un jugador de 2,17 metres (Ante Tomic) i un de 2,19 (Artem Pustovyi). Davant de torres d’aquesta mida és molt complicada jugar i, sobretot, guanyar en el duel pels rebots. Gerard Encuentra apel·la a la intensitat per poder plantar cara a aquest tipus de rivals, però de vegades amb la intensitat no és suficient. En aquest esport sol guanyar el que té més centímetres.