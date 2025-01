Nucli Bordeus, tot un actiu

Creat: Actualitzat:

Si hi ha un fet que no ha passat desapercebut per als dirigents de la segona competició de bàsquet a nivell mundial –parlo de la Lliga ACB– és l’afició de l’Hiopos Lleida que, des de la campanya passada a la LEB Or i en concret en els play-offs i la final four de Madrid, han deixat constància de la seua unió, potència i caliu, arribant a convertir-se en un jugador més de l’equip de Gerard Encuentra.Arribats a aquest punt, completament indiscutible, i reconeixent tots junts la seua importància fins al punt que en alguns partits han estat decisius per arredonir la victòria amb la pressió al rival i els ànims als locals, hi ha moments en què els seus crits i escridassades als àrbitres de la Lliga ACB es tradueixen en insults greus que diuen molt poc de l’esportivitat que ha de regnar en una pista de bàsquet. A més, no només perjudica el desenllaç per part del col·lectiu arbitral, sinó que deixa en molt mal lloc la ciutat i tots els lleidatans.El Nucli Bordeus és, ara com ara, un actiu determinant per la seua homogeneïtat, força i resiliència, i ja és la primera afició en desplaçaments de la Lliga ACB. Si us plau, no malbaratem aquest actiu i demostrem allà on anem que no fan falta l’insult i els improperis per donar suport a l’equip. Treballem més per ampliar l’assortit de càntics de suport i ser encara més originals en la crítica als àrbitres. El “tira-la tu...” molt millor que el “fill de...”, no us sembla?Diumenge, davant del Gran Canària i en la pròxima ocasió al Barris Nord amb la visita del Baskonia, l’olla de pressió està servida. I recordeu.. animar sense insultar consolidarà la nostra imatge com a club i també com a afició. Visca el Nucli Bordeus!