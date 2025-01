Creat: Actualitzat:

En un brillant partit, l’Hiopos Lleida va posar el fermall d’or amb la sisena victòria de la temporada i fent un pas de gegant cap a la salvació. Un gran inici de partit, no només pletòric de confiança, sinó que va afegir pressió als illencs per dificultar-los el seu joc de circulació i el seu percentatge de tir. Durant la primera volta l’equip ha sabut adaptar-se als rivals, ha sorprès amb un joc dinàmic i ha demostrat saber patir en aquesta Lliga tan competitiva, que per sobreviure t’obliga a treure bona nota en tots els encontres. Si bé jugadors com Bropleh, Muric i Paulí han liderat el grup en moments importants, el joc, més enllà de les individualitats, s’ha caracteritzat en moments clau per la cohesió, la intensitat i el treball en grup.Conscients de la falta de físic a la pintura, durant bona part d’aquesta primera volta han sabut gestionar de forma eficient les esmentades debilitats. En atac, mitjançant l’ús intel·ligent del dríbling i un ràpid dinamisme en la passada, i en defensa, fent petit el camp amb eficients primeres i segones ajudes i ràpides recuperacions. Al llarg d’aquesta primera fase de Lliga l’equip també ha experimentat amb les defenses alternatives. En ocasions la zonal 2-3 ha debilitat el rebot defensiu i la defensa pressionant ha castigat el rival amb pèrdues de pilota i precipitacions.A partir d’ara es presenta una segona volta crucial. Els cinc primers classificats (Unicaja, València, Madrid, Tenerife i Joventut) han de visitar el Barris Nord. Gens fàcil, però els lleidatans han demostrat saber torejar en totes les places. El treball fet fins ara ha de ser un impuls positiu i, per tant, hi ha raons per ser optimistes.