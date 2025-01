Empat entre badalls

Creat: Actualitzat:

En un dels pitjors partits de la temporada, per part dels dos equips, que quedi clar, el Lleida va sumar un paupèrrim empat al Municipal de Cornellà confirmant la galopant mediocritat d’aquest grup tercer de la Segona Federació en la qual ningú no sembla disposat a fer una estirada a la classificació abonant-se, jornada rere jornada, a l’empat. Uns i altres van donar per bones unes taules que no els serveixen per a res. Els locals segueixen amb l’aigua fins al coll i els de Marc Garcia, malgrat que per uns minuts amb el 0-1 a favor seu es van arribar a situar tercers, segueixen fora del play-off en sisè lloc, amb l’únic consol que la resta de rivals no es van escapar a l’espera de diumenge vinent al Camp d’Esports davant del Sant Andreu (17.00 hores), que aquest cap de setmana ha cedit el liderat a l’Europa, un dels pocs que va saber guanyar. El Lleida, que hauria pogut guanyar en un cop de cap al travesser a la recta final del partit, continua sense conèixer el triomf en aquest 2025, encadenant empat rere empat i ja en suma deu, sí, deu, en les vint jornades disputades fins al moment. Però el que és pitjor, més enllà de la classificació, punt amunt, punt avall, és que aquest Lleida no transmet confiança. Quan aconsegueix posar-se al davant al marcador li entren tots els dubtes del món i es dilueix com un terròs de sucre davant els rivals que, cosa lògica, el pressionen per equilibrar la balança. I això, per desgràcia, s’està repetint un partit sí i un altre també.