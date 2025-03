Nou tècnic, nou empat

Creat: Actualitzat:

L’efecte Idiakez no es va notar a Mallorca. És natural. Acaba d’arribar perquè el tòpic revulsiu es produís. Si amb prou feines pot ubicar nom i cara als seus jugadors, per molt que Jordi Cortés s’hi obstini. El cas és que el nou tècnic no va invertir la negativa dinàmica d’un equip que fa de l’empat el seu hàbitat natural. I ja en són quinze. Es retrocedeix poc, és veritat, però no s’avança gens. I ja s’ha desaprofitat una nova jornada. Sí, l’equip va enviar dos pilotes a la fusta i va desaprofitar un penal –també va empatar amb una pena màxima– però jugava contra el cuer –pràcticament descendit– i la imatge mostrada, tret dels nou minuts d’afegit en què es va apel·lar a la testiculina, va ser penosa. És clar que des del club, amb la seua, de vegades incomprensible política comunicativa, el mateix dia en què es presentava el nou tècnic i en comptes de bombardejar urbi et orbi amb els tòpics “anem a totes”, “hi ha temps de sobra per al play-off” (això ho va dir el tècnic, no es confonguin), van primar un acte institucional amb Sor Lucía Caram anunciant entrada gratuïta per als membres de la seua associació a Lleida. Que no és que no estigui bé, però no hi havia cap altra data millor per fer-ho, en lloc de fer-la encavalcar amb l’acte més important del club en aquest 2025? N’hi havia prou amb guardar-la, perquè va ser a porta tancada i donar-la a conèixer, avui o demà, per animar el transcendental Lleida-Europa de diumenge vinent (17.00 hores).