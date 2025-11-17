Planter de valors
Divendres passat el Barris Nord es va vestir de gala per presentar els 375 esportistes integrats als 35 equips que formen el Club Esportiu Força Lleida. La pista, més enllà d’aplaudiments i fotografies, es va omplir d’emocions. Nenes, nens i joves de diferents edats van desfilar amb una passió comuna: el bàsquet, un esport envoltat sovint d’un excés de pressió per les estadístiques, la competició i el mateix entorn de l’esportista, no hem d’oblidar que té un valor educatiu incalculable. Val a remarcar especialment la implicació de les jugadores i jugadors professionals en l’esmentat acte. En un moment en què la societat reclama referents, veure esportistes d’elit participar i acompanyar als més petits constitueix tota una declaració d’intencions que difícilment oblidaran i que ha de propiciar que acudeixin a animar als partits del Robles i de l’Hiopos.
Ahir, l’Hiopos Lleida no va poder guanyar a la difícil pista del Baxi Manresa. En aquesta arrancada de lliga i després de victòries de molt mèrit al Palau contra el Barcelona i al Barris Nord davant del Baskonia, l’equip semblava preparat per aconseguir un resultat positiu al Nou Congost. Els lleidatans, fins a la data, han mostrat un rendiment tan prometedor com irregular. L’equip ha demostrat ser capaç d’aconseguir resultats sorprenents però també s’ha mostrat vulnerable i amb la percepció que alguns partits se li fan llargs.
L’equip competeix, juga sempre amb energia i ofereix fases de molt bon bàsquet, però ho alterna amb desconnexions puntuals, especialment en els últims quarts d’alguns partits. És un inici molt il·lusionant, l’equip apunta alt, però per millorar ha de mantenir la seua millor versió al llarg de tot el partit.