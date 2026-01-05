Any nou, vicis vells
E l primer partit del 2026 no ha significat cap canvi en l’erràtica trajectòria de l’Atlètic Lleida. L’aturada nadalenca no ha servit per a res. Ni desconnexió, ni autocrítica, ni carregar les piles... S’ha canviat de president, ha arribat un nou director esportiu, dos fitxatges... però l’equip continua mostrant les mateixes carències de sempre.
No es tracta de no entrar en els play-off d’ascens en el debut a Segona RFEF. Tampoc no s’ha d’exigir tant a un equip que per primera vegada milita en la quarta categoria del futbol espanyol, però sí almenys intentar salvar la categoria. I vist tot això en un Camp d’Esports desangelat, queda molt treball per fer... i tenir molta sort.
Si el partit d’ahir fos un combat de boxa, l’equip lleidatà hauria estat desqualificat per falta de combativitat i encert. I una cosa més. Als escassos aficionats que es van atrevir a acudir al camp, caldria fer-los un monument: fred, vespre desagradable, terreny de joc en pèssimes condicions i un horari impossible perquè a les dotze del migdia jugava també el Lleida a casa i caldria donar una mica més de vida a la malmesa gespa.
Per cert, als seguidors del Reus Reddis caldria recordar-los que estan prohibides les bengales als camps de futbol. Les van encendre en el tram final i l’àrbitre va manar aturar el partit fins que s’apaguessin per si soles. I ho va fer constar en acta.