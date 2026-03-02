...I una jornada menys
Bé, la situació no només no millora sinó que empitjora per a l’Atlètic Lleida. Pensar que podia donar la sorpresa al Narcís Sala davant del millor equip de la categoria, un Sant Andreu que va llançat a buscar l’ascens directe, era un somni que finalment no es va complir. És com aquella dita encunyada en els cercles taurins, “el que no pot ser no pot ser i, a més, és impossible”.
Doncs això. En un ambient festiu a l’històric camp de la barriada barcelonina va perdre. De manera honrosa si es vol, però derrota al cap i a la fi. Ambient festiu i també hostil, però no per part dels aficionats locals, sinó pel prop del centenar de seguidors del Lleida CF, convidats pels quadribarrats, que, en el primer temps, van obligar el col·legiat a aturar el partit i activar, per megafonia, el protocol del bon comportament.
Anècdotes al marge, el partit no va tenir color per la diferència abismal entre uns i d’altres i, per acabar-ho d’adobar, Pau Torres, que va evitar la golejada amb les seues intervencions, va regalar el gol al Sant Andreu en un error impropi de la seua constrastada categoria.
El cas és que tan sols queden nou jornades i els de Jordi López estan ja a vuit punts de la salvació absoluta que marca l’Eivissa i a sis del play-out, que està en mans del València B. I diumenge (11.30), l’última bala al Ramon Farrús, en el seu retorn a casa, davant del Poblera, el segon classificat i que també pensa a pujar directe.