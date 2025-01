Creat: Actualitzat:

Si vostè té un moment, miri, ja som a 10 de gener del 25. Com passa el temps, eh! El número 25 sempre m’ha agradat molt, perquè veig els números en colors, sap? I aquest sempre és d’un verd intens però brillant, un color imprevist. Rareses de rossa, què hi farem.

El 25 és el primer número de Friedman, també és el vuitè número de la sort. És el número de Cullen i el número de Proth. No, no tinc ni idea de què vol dir tot això, ho he trobat a la Viquipèdia, però sembla un no sé què, oi?

Doncs ara, imaginem que un any 25 a Espanya la immigració fos de 50.838 persones més que la de l’any passat, pfuà! Que s’edités el primer Quixot en Braille. Que es publiqués El Gran Gatsby i també un curiós llibre anomenat Mein Kampf. Que el futbol introduís el fora de joc modern i que la lliga anglesa fos la primera a provar-lo. Imaginem que la policia espanyola capturés uns terroristes catalans de la Bandera Negra que intentaven atemptar contra la família reial i que la policia italiana descobrís un complot per assassinar el dictador mentre fes un discurs al palau Chigi. Que l’Assemblea Francesa votés la supressió de la seva ambaixada al Vaticà! Que Japó promulgués la Llei de Sufragi Universal. Posats a fantasiejar, que caigués un hidroplà al carrer Almogàvers de Barcelona. Que se signés a Viena el protocol de prohibició de l’ús d’armes bacteriològiques i gasos verinosos. Que l’estat de Tennessee demandés un mestre per ensenyar la teoria de l’evolució. Que la capital de Noruega passés de ser Cristiania a dir-se Oslo o que un príncep romanès abdiqués en favor del seu fill, per fugir amb una amant.

Doncs tot això passava ara fa un segle, el 1925, en l’allò que coneixem com “els fabulosos anys vint”. Moltes de les coses que he anat descobrint em semblen d’una vigència esfereïdora. Molt lluny de la caducitat centenària. A veure com ens tracta aquest 2025. No jugava vostè quan era més jove al “com serà la meva vida al 2000?” doncs ja som al 2025. Susto!En fi, són només xifres, coses i càbales d’una rossa que, com li deia al principi, si veu els números en colors.. Ni cas, perquè segurament importa poc tot això, però que quedi dit.