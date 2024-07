James Bond de cim en cim

Creat: Actualitzat:

Els fans de l’agent secret britànic més famós de tots els temps, James Bond, generalment s’han de conformar a veure el seu ídol en alguna pantalla. El que ben segur no s’espera un admirador de Bond –també conegut pel seu número: 007– és trobar-se’l a dalt del cim d’una muntanya a Suïssa o al Tirol austríac. A Stechelberg (Suïssa) s’agafa el telecabina per pujar a dalt del Schilthorn (2.970 m) Allà ens trobarem el restaurant giratori Piz Gloria, que en el seu moment va ser el cau del dolent Blofeld (Telly Savalas) a la pel·lícula 007 al servei de sa Majestat (1969). En aquesta pel·lícula James Bond era interpretat per George Lazenby i la “noia Bond” era Diana Rigg. Després de menjar-nos una “007 Burger” acompanyada amb una copa de xampany Bollinger, podrem visitar el Bond World i el 007 Walk of Fame, que ens faran reviure aquesta pel·lícula d’un James Bond d’estètica seixantera. Durant els 45 minuts que dura el gir total del restaurant, podrem gaudir d’unes magnífiques vistes de les muntanyes properes com l’Eiger, el Mönch o el Jungfrau. Si continuem viatge cap a l’est arribarem al Tirol austríac i allà, enfilant la vall d’Ötztal, farem cap a Sölden. D’aquest poble surt el telecabina per pujar al Gaislachkogl (3.040 m). A dalt del cim en una construcció molt moderna i sense calefacció per protegir el fràgil permagel del terra, s’ha construït el 007 Elements, un espai amb 9 sales diferents vinculades a la pel·lícula Spectre (2015), dirigida per Sam Mendes amb Daniel Craig de James Bond i Christoph Waltz de Blofeld. Aquí en les diferents sales podrem veure com es van dissenyar i gravar algunes escenes de la pel·lícula. També hi ha alguns objectes que es van fer servir durant el rodatge. És un petit museu de gran disseny i basat en els aspectes visuals. En aquest cim també tenim un restaurant molt espectacular amb vistes increïbles. L’Ice Q és un restaurant de disseny modern que també surt a la pel·lícula i on ara podem gaudir d’una carta curta però força bona, si hem sigut previsors i hem reservat taula. Schilthorn i Gaislachkogl, dos llocs d’alta muntanya relacionats amb l’admirat Bond, James Bond, que ben segur no els deixarà indiferents si els visiten.