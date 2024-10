Utilitzar IA significa aprendre

Creat: Actualitzat:

Recordo que la primera vegada que vaig utilitzar un chatbot d’intel·ligència artificial vaig voler que em fes un calendari de treball complex, amb una gran varietat d’activitats, fites i revisions. Després de cada petició al xatbot aconseguia que la IA em donés unes coses bé i unes altres malament, sense arribar a obtenir el que necessitava. A la cinquena petició em vaig adonar de cop que ja sabia fer jo el calendari i que el faria en menys temps que el que m’estava costant amb la IA.El resultat més destacable de la meua primera experiència amb la IA no va ser que no aconseguís el meu objectiu, sinó que aprengués a fer el que necessitava gràcies al procés de guiar la IA.Aquest record va venir perquè un amic d’Executive HR Talent em va preguntar com m’anava amb un xatbot configurat que utilitzo per produir continguts, i li vaig explicar que després de dos mesos encara he d’esforçar-me i guiar aquest xatbot configurat perquè doni resultats adequats. Em va dir mig de broma, malgrat que amb encert, que jo havia après més que la màquina, i li vaig haver de donar la raó. Després de dos mesos he après a agilitzar el procés de producció i a obtenir bons resultats, mentre que el xatbot requereix que aporti un esforç suplementari per mantenir la qualitat que se n’espera.Pensem que utilitzar la intel·ligència artificial consisteix en el fet que ens doni el resultat que li demanem, i la veritat és que la cosa va més enllà del que respon, o del que fa. Això de la IA vol dir que has de saber, o aprendre, què li demanaràs, i com ho planteges perquè et doni el resultat que necessites.Algú va dir una vegada que l’ésser humà crea l’eina per canviar el seu entorn, i que a l’utilitzar-la canvia l’ésser humà també. Això passa precisament a l’utilitzar la intel·ligència artificial, perquè en el procés aprenem. Aprenem a organitzar les nostres idees sobre el que necessitem, aprenem a escriure peticions que representin adequadament el que necessitem, aprenem a proporcionar la informació precisa perquè la IA augmenti el que podem fer. Aprenem tant en el procés d’interactuar amb la IA que fins i tot tindrem criteri per saber si aporta resultats inexactes o inventats (pot passar), si el que proporciona ens serveix o és adequat, i fins a quin punt. En suma, experimentem un avenç cognitiu i una millora en les nostres destreses gràcies a la interacció successiva per obtenir de l’eina un resultat eficient.Tot i així he de confessar el següent: encara que moltes vegades aconsegueixo que la IA s’atansi al que necessito, em molesta que em digui que m’ha proporcionat el que jo li demanava, quan clarament no és així, o quan s’entossudeix en una cosa que li he corregit abans. Seria desvergonyiment si no fos perquè la intel·ligència artificial és un conjunt de xarxes neuronals i xips acceleradors, per dir-ho d’una manera senzilla. M’he de contenir per no fer-li algun crit i per no donar-li un bon cop amb el teclat. I en aquests moments m’adono que, amb el seu potencial, amb els seus errors i amb les seues limitacions, la IA em fa aprendre, sense voler-ho i sense saber-ho, a tenir més paciència.