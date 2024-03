No abaixem la guàrdia

Creat: Actualitzat:

Encara estem amb la ressaca de les celebracions del Dia Internacional de la Dona, i només cal llegir alguns titulars per veure les desigualtats que encara hi ha entre homes i dones: “Més del 90% de les reduccions de jornada i excedències per cura de fills i altres familiars recauen en les dones”; “L’Agència Tributària de Catalunya situa la bretxa salarial de gènere en el 27,2% i en els 5.000 euros anuals”; “Onze dones al dia de mitjana van ser víctimes de violència sexual l’any 2023 a Catalunya”; “Les dones ocupen el 38% dels temps de paraula dels informatius.” Són dades fredes, que en uns dies quedaran en l’oblit, però la realitat és tossuda. El passat 26 de febrer vaig tenir l’honor de representar les ràdios locals en la gala dels Premis Ràdio Associació que es va celebrar al Palau de la Música. Com que celebrem el centenari de la ràdio a Catalunya, l’acte va acabar amb un reconeixement als professionals i voluntaris de les emissores que emeten en català. Els presentadors, Jordi Basté, Mònica Terribas, Josep Cuní i Antoni Bassas van fer pujar a l’escenari els representants de Ràdio Barcelona, de Ràdio 4 amb Pere Bohigas, de Catalunya Ràdio amb el lleidatà Jordi Borda, de RAC1 amb Xavi Pérez, de La Xarxa amb Marc Melillas i de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals amb una servidora. Entregaven el reconeixement el president de la Generalitat Pere Aragonès, la presidenta del Parlament Anna Erra i el president de Ràdio Associació Jordi Margarit. Teníem una foto simbòlica de la Ràdio a Catalunya amb 9 homes i tres dones. Confesso que, molts cops, quan vaig a reunions del sector de la comunicació tinc la sensació de ser molt exòtica, i no tan sols per ser dona, sinó també per ser lleidatana i per representar les ràdios locals, menystingudes en moltes ocasions. És evident que encara tenim molta feina per fer. Em quedo amb el crit d’alerta que van fer la Pilar Quejido, Teresa Estany, Sílvia Aldavert i Mercè Ciutat en la taula rodona sobre el primer centre de planificació familiar de Lleida, emmarcada en els actes institucionals de la Delegació del Govern de Lleida del 8-M a Balaguer. Demanaven que no abaixem la guàrdia, perquè tot el que van aconseguir després de molta lluita és molt fàcil de perdre.