Dona havies de ser [2]

Fa 15 dies escrivia sobre el fet que, tot i que fa molts anys que les dones conduïm, quan les famílies heterosexuals sortim de viatge són els homes els que van al volant, majoritàriament. Tenia aquesta sensació i vaig buscar dades per corroborar-ho. Segons el cens de conductors, cada cop és més igualat el nombre d’homes i dones que tenen carnet de conduir. Si ens fixem en la sinistralitat, durant els primers sis mesos d’aquest 2024 hi ha hagut 67 víctimes mortals a les carreteres catalanes, 58 eren homes i 9 dones. Dels homes morts en accident, 50 eren conductors i 4 passatgers i en el cas de les 9 dones, 5 eren conductores i 3 passatgeres. De fet, les estadístiques diuen que les dones pateixen menys accidents i cometen menys infraccions.Arribats aquí, potser us preguntareu qui va ser la primera conductora. Es deia Bertha Benz, i era l’esposa de Carl Benz, l’inventor del primer vehicle motoritzat. El 1888 va agafar el volant d’aquell enginy, molt semblant a un tricicle, i va fer un viatge de 106 quilòmetres pels camins d’Alemanya. Va tardar tretze hores a una velocitat màxima de 16 quilòmetres hora. A l’Estat espanyol, la primera dona a agafar el volant d’un cotxe va ser Catalina García l’any 1925. En aquella època, les dones necessitaven una autorització del pare o marit per poder tenir el carnet i a més tenir un certificat de bona conducta, a més de saber llegir i escriure. I pensar que només fa sis anys que elles poden conduir a l’Aràbia Saudita, on fins llavors estava prohibit per imperatiu legal. Tampoc és conegut que els eixugaparabrises els va inventar una dona durant la Primera Guerra Mundial. Era la nord-americana Mary Anderson i que la britànica Dorothy Levitt va ser la inventora del retrovisor el 1905, moment en què va batre el rècord de velocitat del moment en arribar als 146 km/h. Tot i això, els cotxes no estan dissenyats per a les dones. El 2022 un estudi de l’Institut de Biomecànica de València revelava que les proves de seguretat dels vehicles només utilitzen maniquins masculins. Els sistemes de protecció estan dissenyats per a les mides que tenen els homes i això fa que el risc de patir lesions greus en cas d’accident es dobli si ets una dona. La probabilitat de morir augmenta un 17%.