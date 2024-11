Creat: Actualitzat:

És inevitable que aquests dies tots parlem de la tragèdia de València. En el meu cas us escriuré sobre la importància de tenir un ecosistema de mitjans comunicació de proximitat forts, independents i prestigiats. Aquests dies no he pogut evitar fixar-me en la cobertura informativa que s’ha fet. El primer que em va sobtar dimecres al matí, l’endemà, va ser veure les portades dels diaris estatals. Només El País dedicava la seva portada a la tragèdia, El Mundo i La Razón s’hi referien amb una petita foto. A Madrid era més important parlar de Begoña Gómez tot i que a València la informació hi era. De fet, el mateix dimarts al matí la televisió autonòmica valenciana À Punt, ja advertia de la gravetat de la situació. A les 10.00 emetien imatges amb cotxes flotant pels carrers de Llombai. A les 12.00 del migdia canviaven la programació, a dos quarts de tres de la tarda recollien les declaracions de l’alcalde d’Utiel, que deia que el riu Magre s’havia desbordat i que la situació era “dantesca”. Per què molts valencians no ho sabien? (El post a la xarxa X que ho explica només té 22 republicacions i una visualització de 97.000 persones a diumenge 3 de novembre, que és quan escric aquest text.) De fet, el compte d’@Apuntnotícies només té 60.000 seguidors i el d’@Apunt_media no arriba als 90.000. Per comparar-ho, us diré que el compte de @3cat en té 673.000. És en aquestes situacions quan es fa evident la importància de tenir uns mitjans de proximitat amb suficients recursos i sobretot, sobretot, que tinguin la confiança dels ciutadans a qui serveixen. Uns mitjans que siguin a peu de carrer i, per tant, informin de què està passant per poder previndre els veïns, que siguin crítics, que donin informació de servei, al servei dels veïns. Us recordo que el 2013 el govern valencià tancava Canal 9. El 2018 es creava À Punt amb tots els partits de dretes en contra i amb l’amenaça de tancament tan bon punt tornessin a governar. No l’han tancat, però sempre ha estat en dubte. També val a dir que aquí estem acostumats a tenir un ecosistema de mitjans locals al servei dels veïns, que són els primers a informar-nos sempre, i encara més en situacions de crisi. Només cal recordar el paper d’aquests mitjans durant la covid.