Més sexologia

Els que em llegiu habitualment ja sabeu que m’agrada recollir diverses veus abans de posar-me a escriure. Escoltar opinions, testimonis, vivències personals de tots colors per tenir una mirada més àmplia sobre el tema en qüestió. Doncs bé, n’hi ha un en concret en què, malauradament, els punts de vista solen estar bastant alineats i les experiències semblen fotocòpies. Em refereixo a les relacions sexoafectives just després de ser pares o mares. Convindreu amb mi que, amb fills o sense, la voràgine diària, la rutina o el cansament són factors que poden jugar en contra de l’activitat sexual. Però el que realment marca un punt d’inflexió és l’arribada d’una criatura. Sigui imprevista, buscada o desesperadament buscada. I si són dues, la cosa es complica encara més. A la monotonia, la feina i la resta d’obligacions s’hi sumen les pors, la falta de son i de temps per a tot. I de sobte arriba un dia en què la distància entre tots dos ja és abismal. Insalvable en alguns casos. Ella sent que no arriba a tot arreu, sovint l’esgotament no la deixa ni pensar amb claredat i quan té una oportunitat per estar tranquil·la, el que vol és precisament això. I dormir. Tant com pugui, per tornar a agafar forces i sobreviure al que vindrà. Però el que realment necessitaria llavors és que algú la cuidi, l’abraci i la sostingui emocionalment parlant. Seria molt fàcil, diuen ells, si no fos perquè durant tots aquests mesos s’han sentit absolutament relegats en segon pla. Sovint menystinguts. Han trobat a faltar el contacte carnal, aquells moments d’intimitat tan necessaris per mantenir la connexió i la complicitat. I per alliberar endorfines, és clar. Però la sensació de no arribar mai a tot, la càrrega mental i el maleït sentiment de culpa provoquen justament l’efecte contrari. El sexe, per a elles, sempre acaba sent el pla B. O el darrer. Un peix que és mossega la cua, efectivament. Sort en tenim de la psicologia, que sempre té receptes per a tot. O gairebé tot. Però en aquests casos potser ens hauríem de plantejar que fos un sexòleg o sexòloga els qui entrin en joc. Bàsicament perquè ens recordi a tots plegats les bondats i els múltiples beneficis del contacte físic, el plaer i la salut sexual.