No sense condó

Creat: Actualitzat:

que l’educació sexual hauria de ser una assignatura obligatòria a les escoles comença a ser un clam generalitzat entre les famílies, però malauradament no hi ha res que ens faci pensar qui s’hi estigui treballant decididament més enllà de les iniciatives d’algunes AFA per salvar els mobles. Suposo que les prioritats dels qui tracen els projectes educatius són unes altres, però després del crit d’alerta que acaba de fer l’Organització Mundial de la Salut aquesta mateixa setmana potser sí que s’ho haurien de començar a plantejar seriosament. Els adolescents utilitzen cada vegada menys el condó i també baixa l’ús de les píndoles anticonceptives. Tres de cada deu joves de 15 no en fan servir en un acte d’absoluta inconsciència, per mandra, per falta de recursos o senzillament per obtenir més plaer. Motius diversos segons l’informe elaborat per l’OMS a partir d’enquestes a joves de 15 anys de 42 països. No és doncs un problema exclusiu de casa nostra, sinó una tendència generalitzada a tot Europa que preocupa i molt la principal organització que vetlla per la salut, també la salut sexual, de tots els ciutadans.Com a mare, que els joves no interioritzin correctament l’ús del condó també em preocupa. I m’ocupa, òbviament, però no sé si arribat el moment els meus consells seran suficients. Em quedaria més tranquil·la si l’educació sexual s’estengués a les aules, en forma de tallers i de debat, com un espai de reflexió entre iguals. Perquè, no ens enganyem, a l’escola és on passen més hores i on els joves comparteixen les inquietuds més transcendentals. Ja sigui en grup o en petit comitè, però el que pensin els altres, en aquestes edats, té un pes massa important.Repeteixo. El 30% dels joves no fan servir condó i tampoc píndoles anticonceptives en un de cada quatre casos, amb el risc de malalties i embarassos no desitjats que això comporta. És molt preocupant, sí, però criminalitzar-los ja no pot ser una opció. Ans al contrari. Hem de trobar eines per acompanyar-los des de ben petits ara que ja sabem del cert que les relacions sexuals s’avancen als 13 o 14 anys. Pares, mares, mestres i educadors, els nostres joves ens necessiten més que mai.