Inici del segon quart
Portem quatre dies mal comptats d’aquest nou quart del segle XXI. Hem deixat enrere el primer, vint-i-cinc anys molt intensos. Els de la meva generació hem madurat amb un inici marcat per una bonança econòmica (la del totxo) i tot seguit dues crisis (l’econòmica del 2008 i la de la Covid). Hi ha gent que respira assossegada perquè s’acaba un període d’adversitats que han regirat la seva existència, però tampoc seria just oblidar els instants feliços viscuts, encara que siguin pocs i breus. Bé, no es tracta ara de reviure episodis passats! S’ha d’afrontar el segon quart amb optimisme, però amb el desig de superar les travetes que el destí ens prepara. Sincerament, predir el que passarà els pròxims cinc lustres no és cosa fàcil. Ara bé, el que sí que puc és formular una sèrie de propòsits ambiciosos per aquest nou any que hem iniciat i que haurien de millorar la qualitat de vida actual. En aquesta línia, a les xarxes socials hi ha infinitats de “posts” de bons propòsits per reflexionar, establir noves fites i fer passos per canviar de vida. Per tal d’orientar aquells que esteu disposats a dur a terme nous propòsits, us cito algunes recomanacions d’autoajuda que m’han agradat: 1. Cal establir metes assolibles que permetin mesurar el progrés i sentir-se motivat per continuar endavant. 2. És recomanable dividir els propòsits en petites gestes. 3. Per mantenir viu un propòsit s’ha d’integrar a la rutina diària. 4. És important ser flexible. 5. Convé portar un registre per tal de fer seguiment dels objectius marcats. 6. És molt convenient compartir els propòsits amb amics o familiars amb la finalitat que puguin donar-nos suport. 7. No estaria de més fer una revisió periòdica per tal de reflexionar en allò que s’ha aconseguit i quan ens falta per arribar a la meta final. 8 i últim. Davant les ensopegades, que ben segur en tindrem, mai s’ha de defallir sinó que s’han de considerar com un aprenentatge més. Així doncs, si sumem els números del nou any, el 2026, que són 2 més 2 i més el 6 final, ens dona un resultat de 10. Aquest és un número benefactor i de transformació en positiu. És número sagrat perquè conté els deu dits de les mans i totes les dimensions de la realitat. Segons la màgia cabalística pitagòrica, amb un 10, res ens hauria d’anar malament.