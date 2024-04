Doble estàndard

Creat: Actualitzat:

En el país on hem normalitzat coses que no haurien de ser normals, aquesta setmana hem sabut que vuit persones han hagut d’exiliar-se per la persecució política i judicial de l’estat espanyol: periodistes, activistes, empresaris, investigats per delictes de terrorisme en la macrocausa de Tsunami Democràtic. Entre ells, hi ha el company i reporter de la Directa Jesús Rodríguez. D’entrada, ha estat eixordador el silenci tant del Col·legi de Periodistes com de la premsa catalana amb la investigació, seguiment policial i posterior exili d’un periodista del nostre país. Més quan l’acusació per terrorisme que pesa sobre ell, com a la resta de la dotzena d’investigats pel cas Tsunami, és fruit d’una vella investigació que s’havia rescatat amb l’objectiu de rebentar les negociacions finals per la llei d’amnistia. Recordo que fa uns anys, al Jesús, un Mosso d’Esquadra li va trencar els dits de la mà mentre cobria uns disturbis a Barcelona. En lloc de rebre suport professional, en una tertúlia radiofònica, se les va sentir dir que el van agredir pels seus “interessos”. L’agent policial va acabar condemnat a dos anys de presó i a la inhabilitació professional, però aquest conegudíssim tertulià mai li va demanar disculpes. Almenys, públicament. I quins són aquests “interessos” del Jesús? Ficar el nas en els abusos policials, destapar infiltracions als moviments socials, fer, en definitiva, periodisme incòmode per al poder, i al servei de la gent. El que hauria de ser l’ofici, vaja. (A TVE, la narrativa d’aquests fets és que vuit persones “se n’han anat a viure fora d’Espanya”. L’única conseqüència que subratlla la televisió pública, per a la salut democràtica de l’estat, és que això complicarà les seves declaracions a l’Audiència Nacional. No fa ni una sola menció que un dels investigats sigui un periodista que ha destapat escàndols majúsculs als cossos policials de l’estat. Uns minuts després, al mateix informatiu, parlen de la possibilitat que el govern de Biden acabi amb la causa penal contra “el perseguit periodista” [sic.] Julian Assange. “Assange i Wikileaks van exposar crims de guerra i tortures comesos pels Estats Units a l’Iraq i l’Afganistan. Per això el persegueixen [...] amb l’objectiu que altres periodistes s’ho pensin dues vegades abans de denunciar els abusos dels seus governs”, explica la crònica. Curiós aquest doble estàndard dels mitjans públics espanyols.)