Montserrat i la Mare de Déu

Enguany s’ha celebrat el 800è aniversari de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Per això s’han celebrat un gran nombre d’activitats al santuari i en altres indrets, que ha culminat amb la visita de 800 confrares, acompanyats d’alguns monjos amb el P. Mayol al capdavant, al papa Francesc al Vaticà, el passat mes d’octubre. D’aquesta important i única Confraria, amb seu al mateix santuari, hi ha delegacions a moltes poblacions. A la nostra diòcesi es va implantar a la fi del segle XIX i ha tingut una forta presència eclesial a la ciutat de Lleida. Últimament, s’ha creat una nova delegació a la parròquia d’Aitona. Comprovem amb alegria i satisfacció que la devoció a la Mare de Déu no mor, perquè està permanentment arrelada al cor dels catalans. Demanem la seva intercessió per a qualsevol situació personal, familiar o comunitària; li donem gràcies quan ens sentim atesos i estimulats a fer el bé indicat pel seu fill; i en transmetem la devoció als parents i coneguts, recordant la seva maternitat cap a tots nosaltres.A totes aquestes consideracions cal sumar una qüestió local, ja que la Confraria de Lleida s’ha proposat un nou repte en la seva llarga marxa: restaurar l’altar de la Mare de Déu de Montserrat, situat en un lateral de l’interior de la catedral, el qual, després de més seixanta-vuit anys de la seva inauguració, presenta símptomes de deterioració i requereix una actuació urgent. És per això que ja han entaulat converses amb els tècnics restauradors i, si Déu vol, començaran els treballs –que duraran tot el mes– a principis de maig. La Junta Directiva està molt il·lusionada en aquesta actuació imprescindible i ja ha sol·licitat l’ajuda econòmica dels seus socis per completar l’obra. Des d’aquesta pàgina del full us demano que hi col·laboreu.A part d’aquesta acció material de l’altar hi ha un altre repte molt més important en què convé insistir, tal com ho fa de manera constant la Junta: l’esforç de promoure i difondre la devoció a la Mare de Déu, demanant-li ajuda perquè tots els diocesans assoleixin una vida cristiana autèntica, coherent, fidel i solidària, segons el mandat del Senyor. Com a bisbe, amb els sacerdots i els membres de la Vida Consagrada, farem el que pertoca i col·laborarem de manera entusiasta per aconseguir-ho en totes les nostres comunitats.