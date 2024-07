Conclusions de l’Assemblea Diocesana

Creat: Actualitzat:

Aprofito aquest moment, amb el curs a punt d’acabar, per deixar constància escrita del que s’esdevingué en aquesta trobada, que, com cada any, és viscuda amb alegria i unitat per part de persones de totes les parròquies, moviments apostòlics i institucions de la diòcesi.Després de tants anys de celebrar-se, s’ha valorat positivament l’organització de la jornada: el material informatiu i el contingut en carpetes per al posterior diàleg; la bona distribució de l’horari i dels grups –enguany, setze–, amb la presència de moderadors i secretaris en cadascun, la immillorable síntesi del treball fet al llarg de l’any en diferents reunions per part del Vicari General i les moltes i encertades intervencions a la sessió general amb tota la llibertat per expressar els suggeriments. Gràcies pel treball fet.Pel que fa al més important, el contingut, es resumeix en aquesta conclusió acceptada per tots: cal fer-nos entendre partint de la sensibilitat i la cultura de les persones d’avui; al mateix temps, hem d’exigir-nos una conversió pastoral permanent, que no es fonamenti només en idees o en actituds amenaçadores sinó que s’alimenti sempre en la comunitat (paraula, sagraments, oració i discerniment comunitari) per viure “el ser deixeble” de Jesús i expandir-lo arreu. Les dues dimensions són igualment importants: d’una banda, des de l’interior de la comunitat, cal acollir i acompanyar la responsabilitat de cada batejat en la vida i millora de tothom amb l’expressió de la mateixa sensibilitat i el carisma del conjunt; i de l’altra, cal anunciar el que hem après, viscut i celebrat a totes les persones de l’entorn, amb una actitud missionera, evangelitzadora, universal.Va ser una exposició que resumia el treball pastoral fet com a resposta a la crida a la conversió pastoral, que és fruit tant de l’esperança com de la confiança plena en cada cristià i en cada comunitat, a escrutar els signes del nostre temps i oferir amb autenticitat el missatge, l’obra i la persona de Jesucrist. Des d’aquest context i, després de les aportacions dels diferents grups, s’accentuaren els tres àmbits d’aquesta conversió pastoral: 1. Pastoral de joves. 2. Pastoral de la família i la vida. 3. Renovació comunitària. Tot això viscut i presentat en clau sinodal i esperançada, especificant les prioritats de cadascun dels àmbits, amb l’enunciat de tres continguts concrets i unes poques accions a fer per al curs vinent. S’insistí molt en la formació permanent de tots els agents i sectors pastorals, en la coordinació de les accions parroquials i de les delegacions per evitar superposicions o duplicitats, a potenciar la figura dels animadors de comunitat i els ministeris laicals i, finalment, a integrar-se en els moviments socials del barri i de la població.Es va anunciar la convocatòria que ha fet el papa Francesc per celebrar el Jubileu de l’any 2025, potenciant aquest 2024 com un any d’oració per preparar el Jubileu. També es va informar de la segona sessió del Sínode de Bisbes que se celebrarà el mes d’octubre vinent.