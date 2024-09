Comencem un nou curs

Creat: Actualitzat:

En el cas de la nostra diòcesi recordareu que el curs passat es va centrar tota la feina pastoral a seguir les orientacions del Sínode dels Bisbes amb els materials enviats per la Secretaria General i coordinats per la Conferència Episcopal Espanyola. Nosaltres hi vam participar enviant una síntesi extreta de les opinions dels diversos grups diocesans que hi van participar. Tot per col·laborar i afrontar l’última sessió de treball que tindrà lloc a Roma durant les quatre setmanes del proper mes d’octubre. Hi va haver diverses reunions de sacerdots, de membres de la Vida Consagrada i de laics que van ajudar a sensibilitzar a la comunitat diocesana sobre les propostes sinodals i sobre la revisió i programació dels objectius i activitats del nou curs.El període que ara iniciem té dues característiques importants referides a tota la nostra Església: el final del Sínode i l’anunci del Jubileu de l’any 2025.Respecte a la primera, el final del Sínode, ja ho hem dit tot i la diòcesi ha presentat les seves síntesis. Respecte a la segona, el Jubileu, van donar una referència inicial al comentari dominical del passat 9 de juny amb motiu de la butlla de convocatòria signada pel papa Francesc a mitjans del mes de maig amb el títol general de Pelegrins de l’esperança. En aquell escrit dominical animava a la lectura de la butlla del Papa per ser un text que serà llegit per milions de catòlics i perquè el seu contingut és molt apropiat per aquests temps d’incertesa i confrontació fent referència a les paraules i gestos dels Apòstols en la seva predicació continuada i seguint amb un repàs als escrits de la mateixa Església durant tants anys.La paraula esperança recorre tot el document de la convocatòria i posa exemples de com molts cristians han preferit morir abans que utilitzar la seva fe com a estilet contra els que pensen o creuen de manera diferent a la pròpia. El Jubileu és un esdeveniment de petició de perdó a Déu i als germans, de molta alegria per la gratitud present al camí de la pau i per la significativa esperança que obre el futur de tots els creients i les comunitats. Entendreu que la nostra diòcesi no pot quedar al marge d’aquest esdeveniment tan profitós. Per això les propostes que formulem per a tothom tindran a veure amb la dinàmica del Jubileu encara que hàgim de reproduir nous suggeriments i iniciatives que molts assistents van realitzar a l’Assemblea Diocesana i que van ser molt ben acollides pels presents. La propera setmana mirarem de descriure els continguts de les esmentades propostes. Són com dos moments d’informació general que tothom ha de conèixer i aplicar en la vida personal i comunitària. El resultat del treball té una empremta grupal perquè hi ha participat molta gent de les nostres comunitats. Accepteu-ho amb coratge i entusiasme. És una bona oportunitat per a la renovació de les nostres parròquies i per al foment de la corresponsabilitat eclesial.