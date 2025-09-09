Llibres
Aquesta setmana ha començat el curs, i potser és l’any que més ràpid m’ha passat. Fa quatre dies celebràvem el pont de Sant Joan i ahir ja deixàvem els nens a l’escola. Amb les motxilles plenes de llibres acabats de folrar (d’això en parlarem un altre dia) i colors a punt de desaparèixer misteriosament abans d’acabar el trimestre. El retorn genera sentiments diversos, la il·lusió de retrobar amics i mestres i, alhora, les pors i incerteses del que ens depararà el nou curs. I precisament aquests dies, ha esclatat una polèmica al voltant dels llibres. Una influencer molt coneguda ha dit que cal respectar que a la gent no li agradi llegir i que, en qualsevol cas, llegir no et fa millor persona. Ho ha dit amb naturalitat, i per què no? És cert que llegir no et converteix en algú millor. Hi ha persones dolentes que han llegit, i molt. Als contes, fins i tot les bruixes consulten llibres plens d’encanteris per fer el mal. Però llegir et fa diferent. Et permet viatjar, aprendre, imaginar, dubtar i pensar. També avorrir-te, per què no? Perquè no tots els llibres són meravellosos, però fins i tot els que no ens agraden ens ensenyen alguna cosa. Hi ha llibres que poden ser un punt d’inflexió vital. Recordo una imatge que m’agrada molt: una paret de totxos perfectament recta que trontolla perquè un sol llibre ha estat col·locat a la base. Això és la lectura: la possibilitat que un sol volum faci moure tota la nostra estructura. El problema no és tant el que digui aquesta influencer, sinó l’abast que té. En un país on els nivells de rendiment escolar no són brillants, que algú amb milions de seguidors transmeti que llegir no importa, equival a desresponsabilitzar-los i els exonera de l’esforç. I darrere d’això hi ha un perill més gran: la construcció d’una societat que no pensa, que no es qüestiona, que accepta les coses tal com venen. Res passa perquè sí. Perquè llegir no et fa millor persona, però sí més culte. I quan ets més culte, inevitablement et fas preguntes. Preguntes incòmodes que alguns preferirien que no ens féssim. No són només els dolents de conte els qui conspiren contra els llibres. També tenen aliats molt actuals que, conscientment o no, col·laboren a fabricar una societat acrítica. Bon inici de curs!