Mentides no pietoses

Creat: Actualitzat:

Avui ens tornem a trobar. Ho fem a casa de la Rita a Alpicat. La Berta, després de la petició de divorci mitjançant l’advocat, no té gens de ganes de passejar-se per les cafeteries de la ciutat. El cabreig monumental del marit té dimensions siderals, així que tota prevenció és poca. Com més lluny estigui de la roba millor que millor. La Rita viu en una de les urbanitzacions del poble. Té una casa gran, un porxo força acollidor i un jardí més que agradable. El cafè fumeja i els xuixos i croissants tenen una pinta immillorable.“Què us sembla que el Trump hagi guanyat les eleccions per golejada?” Aquesta pregunta deixada anar per l’Emi com si no digués res encén l’ànim d’algunes de nosaltres. La Carme respon irada: “No sé pas com es pot votar massivament un mentider!” “Això, ho dius tu”, respon l’Anna, trumpista fins al moll. “Això no ho diu la Carme”, interromp la Mercè, “ho diu l’evidència més absoluta. Com es pot creure ningú cap de les seves afirmacions?”. “Òndia, sí!”, exclama la Júlia, “va arribar a dir que grans quantitats de gentussa alliberada de les presons i manicomis del Tercer Món feien cap a les ciutats americanes per violar les seves dones”. “N’ha dit moltes més, de barbaritats”, diu la Mercè, “per exemple, quan va assegurar que ara les dones avorten al cap de nou mesos i fins i tot després d’haver nascut el nadó”. Segons la Dolors: “Un periodista de la CNN que feia el seguiment del Trump del 2017 al 2020 va dir que el nombre de mentides diari d’aquest era tan gran que va haver de deixar d’escoltar-lo per preservar la seva salut.”L’Anna el segueix defensant: “Alguna cosa deu tenir perquè l’hagin votat massivament.” La Carme replica: “I tant! Aplica la teoria de Maquiavel segons la qual els polítics menteixen per mantenir-se en el poder. Es veu que si una mentida es repeteix un cop i un altre acaba per semblar veraç.” L’Emi tanca aquest tema fent preguntes a les quals cap de nosaltres respon: “De tot plegat, no deixa de capficar-me que, si al Nou Testament, sant Joan diu que la veritat ens farà lliures: ens agrada que ens menteixin? No volem ser lliures? Volem ser esclaus dels mentiders? Segons el filòsof i teòleg Hans King, la mentida elimina la confiança en què se sustenta la democràcia. On farem cap votant mentiders?”