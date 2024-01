L’Espai Orfeó fa deu anys

Creat: Actualitzat:

El 24 de gener del 2014 s’inaugurava l’Espai Orfeó. La Fundació Orfeó Lleidatà feia un pas històric i Lleida guanyava un nou equipament escènic que, més enllà de ser un altaveu de l’activitat de l’entitat, havia de potenciar el seu paper dinamitzador del Centre Històric i posar-lo al servei de la ciutat, especialment dels artistes, entitats i programadors. Si des del 2008 l’Orfeó disposava per fi d’una seu pròpia, amb el nou equipament obria definitivament les portes i s’iniciava el camí per construir un projecte innovador amb vocació de servei.

Deu anys més tard, l’Espai Orfeó s’ha consolidat com una sala de referència, especialment de música en viu, amb un gran projecte en xarxa al servei de les entitats. Els aniversaris són un bon moment per fer parada, mirar enrere i fer balanç. Des de l’inici, l’Espai Orfeó ha estat un projecte obert que ha anat més enllà de l’activitat pròpia de l’entitat, donant suport al talent local i fomentant el treball col·laboratiu. Des que la Maria del Mar Bonet va donar el tret de sortida de la programació estable i malgrat el parèntesi de la pandèmia, s’han programat 240 concerts i espectacles, a més d’unes 200 activitats culturals, moltes de les quals coorganitzades amb altres entitats i agents del territori. S’han consolidat nous cicles, des de l’Espai Nadons fins al Lleida Jazz Cava. I també projectes en xarxa, com el Lleida Festival Folc o el Cicle Vesprades amb Enderrock i la Federació d’Ateneus entre altres. Unes xifres que van més enllà, si afegim esdeveniments i festivals que cada any hi fan parada com el JazzTardor, el Ponent Roots o la Fira de Titelles. A més dels projectes socials que omplen els matins de l’Espai Orfeó d’activitats adreçades especialment a persones i col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió. I és que el projecte de l’Espai Orfeó, sortint del guió, ha volgut anar més enllà de les dinàmiques convencionals. La creació del Consell Participatiu, un òrgan que acull més de dues-centes entitats dels àmbits cultural, social, educatiu i assistencial, ha esdevingut clau per facilitar el treball en xarxa amb entitats del tercer sector, potenciar projectes inclusius i consolidar una programació d’activitats que garanteixi la participació de totes les persones i col·lectius a la vida cultural.Deu anys de feina feta que projecten amb força l’Espai Orfeó cap al futur gràcies a la participació i el compromís de totes i tots, institucions, entitats, mitjans de comunicació, empreses, artistes i públic, consolidant-lo com un projecte de ciutat, al servei de la cultura.