Nosaltres sempre farem costat al poble sahrauí

Avui, 27 de febrer, commemorem la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). Concretament, commemorem més de 48 anys d’exili, de diàspora i de resistència en els territoris sahrauís. Perquè el poble sahrauí continua esperant una solució pacífica. Durant el mandat anterior, Esquerra Republicana va situar la defensa dels Drets Humans, l’enfoc de gènere i la coherència de polítiques al centre de les polítiques en Cooperació. Per això, de la mà d’entitats com Sàhara Ponent i Lleida pels Refugiats, hissàvem, cada 27 de febrer, la bandera del poble sahrauí per mostrar el nostre més sincer suport a tota la comunitat i, també, a la feina que les entitats fan sobre el terreny.

La proposta sorgí de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), de la qual l’Ajuntament de Lleida forma part juntament amb altres 46 ens locals i entitats municipalistes de solidaritat i cooperació al desenvolupament, que es va constituir l’any 1996 per coordinar l’acció del món local a Catalunya en el suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí en el marc del conflicte de descolonització i d’ocupació militar per part del Marroc.Tot i la proclamació de la RASD, la lluita del poble sahrauí encara continua i encara roman a l’espera de la celebració del referèndum d’autodeterminació. A dia d’avui són més de 173.000 sahrauís els que resideixen als camps de refugiats de Tindouf, immersos en una pobresa extrema.Però aquest any l’alcalde Larrosa donarà l’esquena al poble sahrauí. Cap dels arguments que pugui explicar se sostenen. Parlem de drets humans i parlem de decisions polítiques. L’alcalde Larrosa està governant la ciutat basant-se en el posicionament del PSOE completament allunyat de la realitat de la ciutat i del Sàhara Occidental. Ens provoca molta tristesa que l’Ajuntament de Lleida pugui ser dels únics que no celebri aquesta fita.És per tot això que estem al costat de les entitats que, aquest cap de setmana, denunciaven aquest fet als mitjans de comunicació. Lleida és ciutat solidària i fa anys que col·labora i coopera amb el Sàhara, a través de projectes sorgits de les entitats. Els Cicles Formatius a Terreny, en conveni amb Sàhara Ponent, que han portat centenars de joves de diferents instituts de Lleida als camps de refugiats; el programa Vacances en Pau, en què nens i nenes sahrauís venen a passar l’estiu a casa nostra i són acollits per famílies de la ciutat i de les nostres comarques; el projecte Madrassa, en què adolescents i joves sahrauís són acollits durant el curs per realitzar els seus estudis; el recentment Haima Acull, impulsat per Lleida pels Refugiats, que s’encarreguen que menors sahrauís vinguin a Lleida per rebre tractament mèdic; o els projectes finançats a terreny d’altres entitats. Són moltes les persones de la nostra ciutat amb vincles al Sàhara (infants, joves, entitats, instituts, famílies, empreses...), que després s’estenen com una taca d’oli als seus entorns. Hissar la bandera sahrauí pot ser un acte petit, però per a totes elles és un acte simbòlic i transcendent. Negar la celebració de la commemoració de la RASD és negar, també, el treball de totes aquestes persones i posar en dubte el compromís de l’Ajuntament de la ciutat amb la causa sahrauí i la coherència en les seves polítiques.Hi ha una cosa que ens ha de quedar clara: la Paeria de Lleida, com a casa dels lleidatans i lleidatanes, ha de ser garant i baluard de la pau, la solidaritat i la defensa dels drets humans. És la seva responsabilitat i és el seu deure. És per això que em dol –que ens dol– aquesta decisió i ens preocupa –i molt– tot el que pugui venir després. Perquè la negativa a hissar la bandera sahrauí al·legant que traspassa l’àmbit municipal estableix un precedent molt perillós. Des d’Esquerra Republicana ens posem a disposició de les entitats i al costat de les persones i dels drets humans, sempre. Demanem al Govern de la Paeria i al senyor Larrosa que rectifiqui i commemori la proclamació de la República Sahrauí.