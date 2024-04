Per unes escoles bressol per a tothom

Creat: Actualitzat:

“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”, va dir Nelson Mandela. Una afirmació tan contundent com esperançadora. Una afirmació que és una de les guies que Esquerra Republicana va seguir el mandat passat al capdavant de la regidoria d’Educació i al capdavant de tots els projectes que es van impulsar per a fer realitat aquesta màxima.

Com deia, nosaltres, al mandat passat, ho vam tenir claríssim. L’aposta per l’educació havia de ser clara i evident, des del primer moment, i basada en dos pilars fonamentals: la igualtat d’oportunitats –l’equitat– per a tots els infants de la nostra ciutat i el dret a la conciliació per a totes les famílies, també per a aquelles amb una situació més vulnerable. Va ser en aquest sentit que vam impulsar totes les nostres polítiques i accions, en el marc de les escoles bressol municipals i en el marc de la promoció de Lleida com a ciutat educadora.Però l’oasi ha durat ben poc. Concretament, ha durat fins que l’actual equip de Govern, amb el PSC al capdavant –i el beneplàcit de Junts per Catalunya–, ha presentat la seva proposta per a les ordenances fiscals de serveis educatius, que són un autèntic atac a tots els pilars republicans que havíem bastit els 4 anys anteriors.Les noves taxes educatives que ha presentat el PSC es basen en una pujada general completament desmesurada i desproporcionada, que va en la direcció contrària de la resta d’administracions públiques. Mentre la Generalitat aposta cada cop més per la gratuïtat de l’etapa dels 0-2 anys, el Govern del PSC puja més d’un 6% la tarifa mensual de les escoles bressol a la nostra ciutat. Una política incoherent i que, des del nostre punt de vista, només té una explicació i una justificació: un clar afany recaptatori a costa de totes les famílies, especialment les més vulnerables –que són les més perjudicades–.Unes noves ordenances que perjudiquen, com deia, la igualtat d’oportunitats entre els infants, amb una pujada important del servei de ludoteques (més del doble, fins a 50 € a l’any per nen) i també amb l’augment del servei de menjador (de 8 € a 10 €), així com amb l’eliminació de l’opció d’horari intensiu i l’opció del mig mes de menjador. Però és que, a més a més, el Govern del PSC ha introduït una simplificació de la taula d’horaris i preus al servei d’acollida que suposa un augment del 200% del preu d’acollida als mesos de juny i setembre, al matí, i del 160% en l’acollida de tarda. S’incrementen de manera desorbitada els preus, no per millorar el servei, sinó per reduir-lo en detriment de la conciliació de les famílies.I és que ja ho vam dir al ple del març, el PSC –o almenys aquest PSC– no es creu que l’educació sigui l’arma més poderosa per canviar el món. El PSC –o almenys aquest PSC– no creu en una altra manera de fer les coses. Però des d’Esquerra Republicana no permetrem que es tiri per terra i s’ataqui tot el que havia costat tant d’aconseguir. No permetrem que s’ataqui la igualtat d’oportunitats, perquè creiem en un accés universal a l’educació a partir dels 0 anys. No permetrem que s’ataqui la conciliació de totes les famílies, perquè la feina d’una institució com és un ajuntament és posar les coses fàcils a tota la ciutadania.Treballar per l’educació des de l’etapa més primerenca, des de les escoles bressol, és una tasca que comporta una enorme responsabilitat –de les polítiques que apliquis en dependrà l’accés de les famílies– però alhora una enorme satisfacció. Perquè imaginar-nos la ciutat del futur és imaginar-nos la Lleida dels infants que ara estan a les nostres escoles bressol, a les nostres escoles i als nostres instituts. I fer aquest exercici, treballar per la Lleida del futur, necessita uns responsables polítics que estiguin a l’altura i, sobretot, que creguin de veritat que sí, que l’educació és una arma poderosíssima de pau i d’esperança per al futur que vindrà.