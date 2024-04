125 anys al servei de la professió mèdica

Creat: Actualitzat:

L’any 2023 ha marcat un capítol significatiu per a la història del COMLL, ja que es van complir 125 anys de la seva creació. El 12 d’abril del 1898 es va publicar el Reial decret en el qual s’establien els estatuts que havien de regir els col·legis de metges i que ordenava la creació d’un d’ells en totes les províncies.

A l’agost es va triar la primera junta directiva del Col·legi de Metges de Lleida, que es va reunir per primera vegada el 30 de desembre del 1898, i un any més tard, just la nit del 31 de desembre del 1900, es va inaugurar una nova seu al número 1 del carrer Estereria de Lleida. Ara, cent vint-i-cinc anys més tard, ens trobem també en un moment important per al col·legi, d’actualització de la nostra institució, d’adaptació al que els col·legiats del 2023 necessiten i sol·liciten del seu col·legi. Un procés de “reforma” interna que també té un vessant extern, en forma d’una nova seu col·legial, en un edifici de nova construcció, que va prenent forma a l’avinguda Rovira Roure de Lleida, davant de l’hospital Santa Maria i la Facultat de Medicina i molt pròxim a l’hospital Arnau de Vilanova. Per celebrar aquesta especial onomàstica, la Junta de Govern va dissenyar un programa d’activitats en el qual, durant tot l’any, s’ha presentat diversos actes per als col·legiats. 20 d’abril: Celebració de la diada de Sant Jordi i homenatge als nous Col·legiats Honorífics del COMLL.25 de maig: Trobada de Residents.7 de juny: Jornada de donació de sang i informació sobre el Document de Voluntats Anticipades (DVA).14 de setembre: Jornada Internacional del COMLL, dedicada als col·legiats que han deixat els seus països d’origen i s’han integrat en la nostra societat i que actualment representen al voltant del 10% del nostre col·lectiu.26 d’octubre: Conferència d’Isidre Esteve “Som el que ens proposem”.21 de novembre: Lliurament dels III Premis COMLL a projectes de recerca en Atenció Primària de Salut a la Dra. M. Dolors Rodrigo Claverol, per “Estudi d’eficàcia de la teràpia assistida amb animals en població infantil amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)”, i a la Dra. Agnès Huguet Feixa pel seu treball “Avaluació dels missatges de dubte o rebuig vacunal a les xarxes socials”.28 de desembre: Activitat solidària amb la Marató amb col·laboració dels col·legis d’Infermeres, Veterinaris, Òptics Optometristes i Psicòlegs.21 de febrer: Jornada sobre l’Alzheimer, amb la projecció del documental La memoria infinita.8 de març: presentació del llibre Ensenya’m la llengua del Dr. Antoni Beltran, i trobada dels participants en el programa de Parelles Lingüístiques del col·legi.Aquests actes commemoratius conclouran l’abril del 2024 amb la inauguració de la nova seu col·legial per tal de celebrar l’inici d’una nova etapa de la nostra institució.El compromís amb la formació continuada i el desenvolupament professional ha estat un pilar fonamental del Col·legi de Metges de Lleida el 2023. S’han dut a terme cursos, seminaris i conferències que han enriquit el coneixement dels nostres col·legiats. Alguns d’aquests cursos han estat possibles gràcies a les subvencions i ajuts de diverses fonts públiques. Per exemple, l’aconseguida del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb la qual es va finançar l’innovador projecte de formació en ecografia clínica ECOnnectats, que inclou una part assistida en temps real, per afavorir la formació de facultatius d’arreu del territori, amb teleassistència per a casos reals.El 2023 hem recuperat el Premi a la Solidaritat en l’àmbit sanitari, que va reconèixer en la seva 23a edició la tasca de l’associació Haima Acull, Somriures de Sorra, en l’assistència sanitària a nens procedents dels assentaments saharauis.El mes d’octubre va finalitzar el mandat de quatre anys de l’anterior Junta Directiva, i el dia 8 de novembre va prendre possessió la nova, formada per l’única candidatura presentada a les eleccions: - President: Dr. Ramón Mur Garcés - Medicina Familiar i Comunitària.- Vicepresidenta primera: Dra. María Chiné Segura - Pediatria.- Vicepresidenta segona: Dra. Ana I. Gascón Chopo - Obstetrícia i Ginecologia.- Secretari: Dr. José P. Bamala Zuriguel - Salut Pública.- Vicesecretari: Dra. M. Cruz Urgelés Castillón - Medicina Familiar i Comunitària.- Tresorer: Dr. José Manuel Guiu Bardají - Medicina Familiar i Comunitària.- Vocal primer: Dr. Josep Maria Auguet Martín - Urologia.- Vocal segona: Dra. Irene Muñoz del Campo - Medicina Familiar i Comunitària.- Vocal tercer: Dr. Esteban Osorio Salazar - Anestesiologia i Reanimació.- Vocal quarta: Dra. Esther Blasco Martín - Geriatria.- Vocal cinquena: Dra. Gemma Marín Banyeres - Medicina Interna.- Vocal sisena: Dra. Laura Melé Olivé - Obstetrícia i Ginecologia.Així doncs, el nou equip afrontarà durant el seu mandat de quatre anys les funcions pròpies del col·legi com són l’ordenació i regulació de la professió mèdica, així com apropar la institució a tots els professionals i a la ciutadania amb la construcció de la nova seu col·legial.