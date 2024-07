Lleida Implicada amb Sucs i Raimat

Creat: Actualitzat:

És imprescindible dotar les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat d’un finançament just i adequat per desenvolupar i garantir els serveis mínims i de qualitat dels veïns de les entitats. Aquesta necessitat és especialment crítica en un context en què les demandes de la població creixen constantment. Sense un suport financer suficient, aquestes entitats podrien veure’s incapaces de complir amb les seves obligacions, fet que podria derivar en un deteriorament de la qualitat de vida dels seus habitants i en una major desigualtat respecte a altres zones.

Per tant, garantir un finançament just i suficient no és només una qüestió de justícia econòmica, sinó també de garantir el dret de tots els ciutadans a uns serveis públics de qualitat.El meu compromís és ferm. Sempre he manifestat que cal un pla per a Sucs, per millorar els camins, tenir cura de l’espai públic, del seu enjardinament i habilitar un servei de taxi per als veïns que necessiten desplaçar-se als centres sanitaris de Lleida, entre d’altres. Simultàniament, també defenso un projecte a Raimat de millora dels carrers, com el de les Escoles, i millorar el clavegueram dels carrers Ronda i l’Estació i substituir tots els contenidors danyats.Així, Sucs i Raimat són part essencial de Lleida. L’actual govern municipal, l’estiu passat, va presentar les 100 primeres propostes del mandat, on incloïa aprovar un nou conveni regulador de les relacions econòmiques, administratives i/o competencials amb les EMD. Després de 9 mesos sense cap iniciativa per part del govern, el grup municipal popular vam presentar, el passat mes de març, una moció en què sol·licitàvem el nou conveni al qual el govern s’havia compromès.La nostra moció va ser aprovada per unanimitat de l’oposició i l’abstenció dels regidors del PSC. Més enllà d’un nou conveni, també indicàvem que tota proposta i acord es fes amb col·laboració i consens dels representants de les EMD, així com dels grups municipals de la Paeria, fixant un calendari de treball.Fins a la data, des del mes de març i fins al juliol, no hem rebut cap mena de comunicació amb relació a l’assumpte. Em crida especialment l’atenció que els socialistes s’omplin la boca de falses promeses, atorgant la veu a la ciutadania i anunciant processos de participació ciutadana. Això no obstant, a l’hora de la veritat incompleixen la moció aprovada i ni ens informen dels avenços sobre la millora del finançament de les EMD, si és que n’hi ha hagut algun.Perquè Lleida evolucioni és essencial escolta activa i que cap ciutadà se senti menystingut o desplaçat per part del govern municipal i les EMD tenen com a funcions la gestió dels serveis públics i la promoció de l’activitat cultural i social de les seves poblacions. Són llocs emblemàtics, coneguts per tots nosaltres. L’agricultura i la ramaderia en són punts forts, sent conscients de les reivindicacions de la pagesia i, com a lleidatans, hem de donar suport i promocionar les dues poblacions perquè no són alienes a les problemàtiques del dia a dia. Per aquest motiu, és imprescindible un nou conveni que doni resposta a la defensa dels interessos i necessitats dels seus residents. A més, cal fixar de forma clara les seves competències, així com les compensacions econòmiques justes per garantir l’eficàcia i l’eficiència dels serveis que es presten.Fa un any que l’esquerra socialista es va comprometre amb les entitats descentralitzades sense que avui tinguem constància de cap novetat. Per això, el passat març, des del PP Lleida vam promoure aquesta moció i, transcorreguts quatre mesos, tot continua igual. La meva prioritat són les necessitats de tots els veïns de Lleida, dels seus barris i també les EMD. Espero i desitjo que amb aquest escrit el govern es posi les piles i atorgui als veïns de Sucs i Raimat allò que se’ls ha promès i que és just.Aquesta és la Lleida Implicada que defenso per a Sucs i Raimat. Vosaltres també sou part essencial per a la nostra ciutat. Pensem en les persones en clau de ciutat, en la bona gestió, planificació i organització. És crucial reconèixer la importància de cada una de les entitats que conformen el nostre municipi, ja que totes contribueixen a la riquesa i diversitat de Lleida. Aquesta visió de ciutat implica treballar conjuntament per assegurar que tots tenim accés a les mateixes oportunitats i recursos.La planificació ha de ser inclusiva, considerant les característiques úniques i les necessitats específiques de cada barri i entitat. Això es tradueix en una millor distribució dels recursos, la promoció de la participació ciutadana i la implementació de polítiques que reflecteixin els valors i aspiracions dels veïns. La nostra organització ha de ser exemplar, transparent i orientada a resultats, establint una relació de confiança amb la ciutadania. En definitiva, apostar per una Lleida Implicada és garantir que tothom se senti part d’un projecte comú, i el benestar de les persones és la prioritat i es treballa per un futur compartit i millor.